كيف تطورت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال مايو الماضى؟

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر – تراجعًا – بنسبة 41%، لتصل إلى 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” خريطة مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى؛ استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تتصدر مبيعات الهواتف في القاهرة

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 38% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 344 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 18% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت 6%.

تمركزت «فيفو» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 5%، تلتها «آبل» في المركز السابع بحصة قدرها 4%.

وحصدت «نوكيا» المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في القاهرة، مستحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% للعلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على عرش مبيعات أجهزة هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 43%، من إجمالى المبيعات البالغة 68 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وحلت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 20% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6%، تلتها «إنفينيكس» و«ريلمي» في المركزين السادس والسابع – على التوالي- مسجلتا حصة قدرها 5% لكل منهما.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات هواتف المحمول في الدلتا

قادت «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول في مدن الدلتا بعدما استحوذت على حصة سوقية 27%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 202 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

حصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 13%، تلتها «إنفينيكس» و«فيفو» فى المركزين الخامس والسادس مسجلتا حصة سوقية 6% لكل منهما.

وتمركزت «آبل» في المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة الدلتا، مسجلة حصة سوقية 4%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

بنسبة 40%.. «سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف في الصعيد

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 110 آلاف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 18% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «إنفنينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 7%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 4%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 10% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على 38% من مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة بنسبة بلغت 38%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 42 ألف جهاز، خلال شهر مايو الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 20% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 12%، تبعتها «إنفنينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 10%.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 6%.

وحلت «فيفو و«نوكيا» فى المرتبة السادسة والسابعة مسجلتا حصة سوقية 4%- لكل منهما- خلال تلك الفترة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.