كيف تطورت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال يونيو الماضى؟

رصدت «المال» خريطة مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال يونيو الماضى؛ وذلك استنادا إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتراجعت مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 51%، لتصل إلى 696 ألف جهاز خلال يونيو، مقابل مليون و413 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

«نوكيا» تحتفظ بصدارة مبيعات الهواتف «1000 – 2000 جنيه»

احتفظت «نوكيا» بصدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 44.4%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 28 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «إنفينيكس» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 8.5%، تبعتها «سامسونج» فى المركز الثالث بحصة سوقية 5.5%.

فى المقابل، توزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 41.6%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال يونيو الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات الهواتف «2000 – 3000 آلاف جنيه»

قادت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 30.3%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 63 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 15.5%، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الثالث بحصة بلغت 15.3%.

وتمركزت «فيفو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13.1%، تلتها «ريدمي» فى المركز الخامس بنسبة بلغت 8.5%.

وحصدت «نوكيا» المرتبة السادسة بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا للفئة السعرية التى تتراوح من «2000 إلى 3000 جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية خلال مايو الماضى.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 9.3% من إجمالي المبيعات.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على عرش مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 35.7% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 153 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت اقتنصت حصة سوقية 16.8%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة سوقية 13.7%.

وحلت «أوبو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.6%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 12.1%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 6.8%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 2.3% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر يونيو الماضى.

«سامسونج» تعتلى قمة مبيعات هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 39.6% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 150 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.5%، تلتها «أوبو» بحصة قدرها 13.9%.

في حين حافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 10.1%، تلتها «إنفنينكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 6.6%.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3.5% من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية من هواتف المحمول « 4 – 5 آلاف جنيه» المطروحة داخل السوق المحلية.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 0.8% خلال تلك الفترة.

«سامسونج » في مقدمة مبيعات سمارت فون «5-7 آلاف»

تربعت «سامسونج» على عرش مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 33.3%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 155 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

في حين صعدت «ريدمي» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 27.9%.

وتمركزت «أوبو» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 24.1%، أعقبتها «فيفو» في المركز الرابع بحصة قدرها 4.2%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمولة.

وحلت «ريلمي» الصينية في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتداول أسعارها من “5 إلى 7 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية 3.7%، من إجمالى المبيعات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.8%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

«سامسونج» تستحوذ على 50.4% من مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية 50.4% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 97 ألف جهاز، خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 32.3%، تلتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 6.6%.

وتمركزت «هواوي» في المرتبة الربعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 4.1%، تلتها «إنفينيكس» في المرز الخامس بحصة قدرها 3.5% من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 3.1% من إجمالي مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«آبل» تهيمن على مبيعات الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

استحوذت العلامة الأمريكية «آبل» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه»، بنسبة بلغت 43.6% من إجمالي المبيعات التى بلغت 47 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى لهواتف الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 42%.

وحلت «أوبو» الصينية في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 7%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 7.4% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف بـ«منافذ البيع المباشر» و«السلاسل التجارية»

استحوذت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت 72% بإجمالى نحو 503 آلاف جهاز، من إجمالى مبيعات القطاع خلال يونيو الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى 28% بنحو 193 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

رصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر.

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 33.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 503 آلاف جهاز أجهزة فى السوق المحلية.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 19.7%، تبعتها «ريدمي» في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 14.7%.

وجاءت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة بلغت 7.1% من إجمالي المبيعات.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية 5.3%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة 9.6% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا والتى تسويق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر يونيو الماضى.

في سياق أخر، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 44.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 193 ألف وحدة.

في حين صعدت «ريدمي» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 21.5%، تلتها «أوبو» فى المركز الثالث بنسبة بلغت 7.7%.

وحلت «آبل» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.6%، تلتها «ريلمي» في المركز الخامس بحصة قدرها 4.1%.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة 17.5% على العلامات الأخرى العاملة في سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تستحوذ على 44% من مبيعات الهواتف في مصر

استحوذت “القاهرة” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت 44% بإجمالي 307 آلاف جهاز، من إجمالي مبيعات سوق المحمول التي بلغت 696 ألف جهاز خلال يونيو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 28% بنحو 194 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت “مدن الصعيد” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 14% مسجلة نحو 100 ألف هاتف ، أعقبتها “الإسكندرية” في المركز الرابع بحصة قدرها 9% بنحو 60 ألف وحدة.

وحصدت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقئامة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% محققة بيع 35 ألف جهاز خلال يونيو الماضى.

«سامسونج» الأكثر مبيعًا للهواتف في القاهرة

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 38% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 307 آلاف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وصعدت العلامة الصينية «ريدمي» للمرتبة الثانية بحصة سوقية 17% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلت «ريلمي» و«إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة والخامسة – مكرر – مسجلتا حصة سوقية 6% لكل منهما.

وحصدت «آبل» و«فيفو» المرتبة السادسة والسابعة – مكرر – مسجلتا حصة سوقية 4% لكل منهما.

وحصدت «نوكيا» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في القاهرة، مستحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% للعلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 44%، من إجمالى المبيعات البالغة 60 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 19% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وظهرت «إنفينيكس» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة قدرها 6%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 11% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تعتلى قمة مبيعات هواتف المحمول في الدلتا

اعتلت «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمدن الدلتا، بعدما استحوذت على حصة سوقية 28%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 194 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 17%.

حصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 15%، تلتها «إنفينيكس» و«فيفو» فى المركزين الخامس والسادس مسجلتا حصة سوقية 5% لكل منهما.

وتمركزت «نوكيا» في المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة الدلتا، مسجلة حصة سوقية 3%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

«سامسونج» تتصدر مبيعات الهواتف المحمول في الصعيد

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 44%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 100 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 15%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة قدرها 13%.

واقتنصت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8%، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة بلغت 7%.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 7%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 4%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 9% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة

قادت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة بنسبة بلغت 41%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 35 ألف جهاز، خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 16%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة قدرها 14%.

وحصدت «إنفنينيكس» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الخامس بحصة قدرها 6%.

وحلت «فيفو و«نوكيا» و«آبل» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – مكرر- مسجلة حصة سوقية 3% لكل منهم خلال تلك الفترة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.