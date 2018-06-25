كيف تطورت مبيعات سيارات الركوب خلال 5 أشهر؟

أحمد عوضقفزت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 38% مسجلة بيع 45 ألفا و837 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 33 ألفا و143 سيارة.وذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليا شهدت ارتفاعا بنسبة 35.6% مسجلة 20 ألفا و495 وحد

أحمد عوض

قفزت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة 38% مسجلة بيع 45 ألفا و837 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 33 ألفا و143 سيارة.

وذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليا شهدت ارتفاعا بنسبة 35.6% مسجلة 20 ألفا و495 وحدة، مقارنة بـ 15 ألف و110 مركبة، كما صعدت مبيعات السيارات “المستوردة” بنسبة 40.5% بعد تمكنها من بيع 25 ألفا و342 وحدة، مقابل 18 ألفا و33 مركبة.

وتصدرت العلامات اليابانية قائمة مبيعات سيارات الركوب مسجلة بيع 15 ألفا و985 وحدة، وتبعتها “الكورية” بإجمالى 13 ألفا و791 مركبة، وتلتها “اﻷوروبية” بواقع 8 آلاف و240 سيارة، ثم “اﻷمريكية محققة بيع 6 آلاف و30 وحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات الصينية نحو 1791 وحدة.

وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا؛ استحوذت “هيونداي” على الحصة السوقية اﻷكبر بنسبة 31.8% مسجلة 11047 وحدة، وتبعتها “نيسان” بحصة 27.6% بعد تمكنها من بيع 9 آلاف و592 مركبة، وتلتها “رينو” بحصة 13.9% بواقع 4 آلاف و826 سيارة.

وجاءت “شيفروليه” في المرتبة الرابعة، بحصة 13.2% محققة 4 آلاف و270 وحدة، وتبعتها “تويوتا” بحصة 9.5% مسجلة 3 آلاف و314 مركبة، وتلتها “كيا” بحصة 7.9% بإجمالي 2744 سيارة، ثم “أوبل” بحصة 6.2% بواقع 2166 وحدة.

واحتلت “ميتسوبيشي” المرتبة الثامنة بعد اقتناصها حصة سوقية 5.7% مسجلة بيع 1988 سيارة، وتبعها “شيري – غبور” بحصة 4.3% محققة 1495 مركبة، وتلتها “فيات” بحصة 3.3% بإجمالى 1048 مركبة.

وحلت “فورد” في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 3% بواقع 1048 وحدة، وتبعتها “جيب” بحصة 2% مسجلة 712 سيارة، وتلتها “سوبارو” بحصة 1.6% بإجمالى 568 مركبة، فيما بلغت مبيعات سيارات الركوب بالنسبة للعلامات التجارية اﻷخري 912 سيارة، لتستحوذ على حصة 2.6%.

اقتنصت نيسان الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليا بنسبة 40.1% بعد تمكنها من بيع 8 آلاف و220 وحدة، وتبعتها “هيونداي” بحصة 28.7% مسجلة 5 آلاف و892 وحدة، وتلتها “شيفروليه” بحصة 19.6% بإجمالى 4 آلاف و26 سيارة.

وجاءت “شيري – غبور” فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 10% مسجلة بيع 1495 وحدة، وتبعتها “جيب” بحصة 2.4% محققة بيع 490 مركبة، و”تبعتها تويوتا” 1.4% بإجمالي 292 سيارة، ثم “جيلي – غبور” بحصة 0.4% مسجلة 80 وحدة.

أما عن سيارات الركوب المستوردة؛ استحوذت “هيونداي” على الحصة السوقية اﻷكبر بنسبة 25.5% بعد تمكنها من بيع 5 آلاف و155 وحدة، وتبعتها “رينو” بحصة سوقية 23.9% مسجلة 4 آلاف و826 مركبة، وتلتها “تويوتا” بحصة 15% محققة 3 آلاف و22 مركبة.

وجاءت “كيا” في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13.6% بواقع 2744 سيارة، وتبعتها “أوبل” بحصة 10.7% بإجمالى 2166 مركبة، وتلتها “ميتسوبيشي” بحصة 9.8% بواقع 1988 مركبة، ثم “نيسان” بحصة 6.8% مسجلة 1372 وحدة.

واحتلت “فيات” المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5.7% مسجلة بيع 1155 وحدة، وتبعها “فورد” بحصة 5.2% بواقع 1048 سيارة، وتلتها “سوبارو” بحصة 2.8% محققة بيع 568 مركبة.

وجاءت “مازدا” في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 1.3% بإجمالى 270 سيارة، وتبعتها “شيفروليه” بحصة 1.2% مسجلة بيع 244 مركبة، فيما بلغت مبيعات العلامات التجارية اﻷخري حصة سوقية 3.9% بواقع 784 وحدة.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب “اﻷقل من 1000 سي سي” بنسبة 26% لتصل إلي 632 سيارة مقابل 854 وحدة، كما انخفضت مبيعات شريحة سيارات بين “1000 و1300” سي سي، بنسبة 47% مسجلة 264 مركبة مقابل 494 وحدة.

في المقابل، شهدت مبيعات سيارات الركوب ما بين “1300 و 1500” سي سي ارتفاعا بنسبة 10% محققة 7 آلاف و397 وحدة مقارنة بـ 6 آلاف و712، وقفزت مبيعات السيارات ما بين “1500 و 1600” سي سي بنسبة 63% بعد تمكنها من بيع 27 ألفا و527 مركبة مقابل 16 ألفا و907.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب فئة “1.6” إلي “2” لتر تراجعا بنسبة 69% بإحمالي 16 وحدة مقابل 51، وإنخفضت مبيعات فئة “2000” سي سي بنسبة 33% لتصل إلي 10 سيارات مقارنة بـ 15 وحدة”، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الرياضية المتعددة اﻷستخدامات “SUV” اﻷقل من 2000 سي سي، بنسبة 33% مسجلة 8 آلاف و699 مركبة مقابل 6 آلاف و547، بينما تراجعت مبيعات الـ “SUV” اﻷعلي من 2000 سي سي بنسبة 17% لتصل إلي 1292 سيارة مقارنة بـ 1563.