كيف تطورت مبيعات سوق الهواتف خلال عام (جراف)

قفزت مبيعات سوق الهواتف بنسبة 11.3% لتصل إلى 14 مليون و167 ألف جهاز خلال الفترة من مارس 2019 حتي فبراير الماضي، مقابل 12 مليون و727 ألف وحدة خلال المدة من مارس 2018 حتى فبراير 2019.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الصينية «أوبو» قائمة مبيعات الهواتف الذكية مستحوذة على حصة سوقية 26%، بعد تمكنها من بيع 327 ألف جهاز، من إجمالي المبيعات التي بلغت مليون و259 ألف جهاز خلال فبراير الماضي.

وجاءت «سامسونج» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق المحمول بحصة سوقية 24.5% بعد أن استطاعت بيع وتسليم 309 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت هواوى الصينية في المرتبة الثالثة بعد أن حصدت حصة سوقية 12% محققة بيع 151 ألف جهاز، تبعتها «انفينيكس» في المركز الرابع بحصة بلغت 10.6% مسجلة بيع 133 ألف جهاز، من إجمالي مبيعات سوق الهواتف ،

وحلت العلامة التجارية “ريملى” في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 8.9% محققة بيع 112 جهاز، تلتها «ريدمى» في المركز السادس بحصة 7.9% محققة بيع 99 ألف وحدة.

وتمركزت هونر الصينية في المرتبة السابعة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 1.9% بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 24 ألف جهاز، تبعتها «آبل» في المركز الثامن التي قدرت حصتها السوقية بنسبة 1.5%.

وبحسب تقرير «GFK، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.7% من إجمالي مبيعات سوق الهواتف المحمولة خلال شهر فبراير الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق المحمول خلال شهر فبراير الماضي:

33 % حصة شريحة هواتف 2 إلى 3 آلاف جنيه من مبيعات «أوبو»

استحوذت شريحة الهواتف المحمولة التي تدور أسعارها بين 2 و3 آلاف جنيه، على النصيب الأكبر من مبيعات العلامة التجارية «أوبو» في السوق المحلية بنسبة بلغت 33%، من إجمالي المبيعات خلال شهر فبراير الماضي.

ويذكر أن العلامة الصينية «أوبو» تصدرت لأول مرة قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق المحمول، مسجلة حصة سوقية 26% بعد تمكنها من بيع 327 ألف جهاز، من إجمالي المبيعات التي بلغت مليون و259 ألف جهاز خلال تلك الفترة.

وجاءت شريحة الهواتف السعرية التي تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه في المرتبة الثانية بقائمة أجهزة المحمول الأكثر مبيعًا للعلامة الصينية “أوبو” بحصة سوقية 22%، تبعتها الشريحة السعرية السعرية لأجهزة المحمول التي تدور بين 1000 و2000 جنيه في المركز الثالث لتستحوذ على 21%، من إجمالي مبيعات الصانع الصيني.

وحصدت أجهزة المحمول المنتمية للشريحة السعرية بين 3 و4 آلاف جنيه، المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 13%، تبعتها الشريحة السعرية للهواتف التي تدور بين 4 و5 آلاف جنيه في المركز الخامس مسجلة حصة 10%.

وحلت شريحة الهواتف المحمولة التي تتراوح أسعرها بين 7 و10 آلاف جنيه في المرتبة السادسة بقائمة أجهزة المحول الأكثر مبيعًا مبيعًا للصانع الصيني «أوبو»، التي قدرت حصتها 1% من إجمالي مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص الشرائح السعرية من مبيعات هواتف “أوبو” خلال فبراير الماضي:

تطور مبيعات سامسونج خلال فبراير

رصدت “المال” تطور مبيعات العلامة التجاية “سامسونج” في سوق المحمول، والتي بلغت 309 ألف هاتف، من إجمالي المبيعات الإجمالية للقطاه خلال شهري فبراير الماضي.

يذكر أن العلامة الكورية “سامسونج” استحوذت على 24.5% من إجمالي مبيعات سوق المحمول، التي بلغت مليون و259 جهاز خلال تلك الفترة.

وهيمنت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التي تتراوح أسعارها بين 2 و3 آلاف جنيه، على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف «سامسونج»، بنسبة بلغت 39%، من إجمالي مبيعاتها.

وحصدت الشريحة السعرية للهواتف التي تدور بين 1000 و2000 جنيه المرتبة الثانية بقائمة أكثر أجهزة المحمول مبيعًا للعلامة التجارية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 24%، من إجمالي المبيعات.

واقتنصت شريحة الهواتف المحمولة التي تتراوح أسعارها بين 3 و4 آلاف جنيه في المرتبة الثالثة بقائمة أجهزة المحمول الأكثر مبيعًا لـ”سامسونج”، التي قدرت حصتها 17% خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية للهواتف التي تدور بين 4 و5 آلاف جنيه في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 9% من إجمالي مبيعات “سامسونج”، تلتها شريحة أجهزة المحمول التي تدور أسعارها بين 5 و7 آلاف جنيه في المركز الخامس بحصة بلغت 7% خلال فبراير الماضي.

وحلت شريحة أجهزة المحمول التي تتعدى حاجز 10 آلاف جنيه في المرتبة السادسة التي قدرت حصتها السوقية 3%، من إجمالي المبيعات.

وتمركزت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التي تدور بين 7 و10 آلاف جنيه في المرتبة السابعة بقائمة أجهزة المحمول الأكثر مبيعًا للعلامة الكورية “سامسوج” في السوق المحلية، التي قدرت حصتها 1%، خلال فبراير الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص الشرائح السعرية من مبيعات هواتف “سامسونج” خلال فبراير الماضي: