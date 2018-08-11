كيف تطورت مبيعات اﻷتوبيسات خلال النصف اﻷول من 2018؟

أحمد عوضقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن المبيعات الإجمالية للاتوبيسات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 و12% خلال النصف اﻷول من 2018؛ لأسباب تتعلق بنمو قطاع السياحة ودخول شركات جديدة في مجال النقل الجماعي، اﻷمر الذي أسهم في زيادة الطلب على تلك الشريحة من المركبات.

أحمد عوض





قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن المبيعات الإجمالية للاتوبيسات بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 و12% خلال النصف اﻷول من 2018؛ لأسباب تتعلق بنمو قطاع السياحة ودخول شركات جديدة في مجال النقل الجماعي، اﻷمر الذي أسهم في زيادة الطلب على تلك الشريحة من المركبات.

وتوقّع حماد أن تواصل مبيعات اﻷتوبيسات ارتفاعها بالتزامن مع تعافي أنشطة القطاعات الصناعية والنقل الجماعي، مبينًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من المزايدات والمناقصات من خلال شركات القطاع العام والخاص، خاصة بتوريد كميات من اﻷتوبيسات بمختلف أنواعها.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت توجه العديد من الشركات إلى تصدير منتجاتها دون الاقتصار على السوق المحلية لزيادة المبيعات ومعدلات الإنتاج.

وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، نمو مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة 10% لتصل إلى 6 آلاف و805 وحدات خلال النصف اﻷول من العام الحالى، مقارنة بـ6 آلاف و178 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة 31.2% مسجلة 4 آلاف و94 وحدة، مقابل 3 آلاف و121، فيما انخفضت مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 11.3% لتصل إلى 2711 مركبة، مقارنة بـ3 آلاف و57 سابقًا.

وصعدت مبيعات سيارات الفان بنسبة 14% لتصل إلى 2990 وحدة مقابل 2604، وارتفعت مبيعات ميكروباصات النقل بنسبة 23.7% لتصل إلى 2367 مركبة مقارنة بـ1913 سيارة، وقفزت مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الميني باص” إلى 528 مركبة مقابل 281.

فيما تراجعت مبيعات الميكروباصات السياحي بنسبة 58.8% بواقع 406 وحدات، مقارنة بـ987، وتوقفت مبيعات اﻷتوبيسات النقل عند مستوى 34 مركبة، مقابل 96، كما سجلت مبيعات اﻷتوبيسات النقل الكبيرة نحو 7 سيارات مقارنة بـ45.

وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا، استحوذت “بايك” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة 19.3% مسجلة 1310 وحدات، فيما احتدمت المنافسة بين “تويوتا” و”شيفروليه” على المرتبة الثانية، لتحسمها اﻷولى بفارق 46 أتوبيسًا مسجلة 1266 وحدة بحصة 18.6%، فيما حققت “شيفروليه” بيع 1220 مركبة بحصة 17.6%.

وجاءت “كينج لونج” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 17.3% بعد تمكنها من بيع 1175 أتوبيسًا، تبعتها “سوزوكي” بحصة 10.5% مسجلة 920 أتوبيسًا، تلتها “بريليانس” بحصة 4.1% بإجمالى 278 وحدة، ثم “ميتسوبيشي” بحصة 3.2% مركبة بواقع 219 أتوبيسًا.

وحلّت مرسيدس mcv فى المرتبة الثامنة بحصة 2.3% مسجلة بيع 158 وحدة، تبعتها “كاري” بحصة 1.5% محققة 105 مركبة، تلتها “هيونداي” بحصة 1.1% بمقدار 77 أتوبيسًا، ثم “فولفو” بحصة 0.9% بإجمالي 62 وحدة، و”إيفكو” بحصة 0.2% بواقع 14 مركبة.

** بايك “BAIC – MZ40” تهيمن على مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الفان”

هيمنت “BAIC – MZ40” على مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الفان” بنسبة 44% بعد تمكنها من بيع 1310 وحدة، تبعتها “Suzuki – Microbus” بحصة 31% مسجلة 920 مركبة، تلتها “Chevrolet – N300” بحصة 22% بإجمالى 652 سيارة، ثم “Karry -Q22″ بحصة 3% بواقع 105 وحدة، و”Brilliance – Jinbei” بمقدار 3 مركبة.

** كينج لونج “SXQ 6500” تقتنص 50% من مبيعات الميكروباصات

استحوذت “King Long -SXQ6500” على 50% من مبيعات الميكروباصات مسجلة بيع 1175 سيارة، وتبعتها “Toyota Hiace” بحصة 34% بواقع 801 وحدة، تلتها “Brilliance – JINBEI” بحصة 11% بإجمالى 270 مركبة، ثم “Chevrolet – GM- QKR Bus” بحصة 3% محققة 60 وحدة، تبعتها “Chevrolet – GM- NKR-55E” بحصة 2% بمقدار 56 سيارة، تلتها “Brilliance – JINBEI H2” بواقع 5 سيارات.

** شيفروليه “GM- NPR66L تهيمن على مبيعات اﻷتوبيبسات الصغيرة والمتوسطة

هيمنت مبيعات شيفروليه “GM- NPR66L” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة، بنسبة 59% مسجلة 312 وحدة، تبعتها ميتسوبيشي “GB CRUISER GLS” بحصة 33% بإجمالى 172 مركبة، تلتها مرسيدس “MCV 260 R” بحصة 6% محققة 30 مركبة، ثم ميتسوبيشي “GB CRUISER” بحصة 2% بواقع 11 سيارة، تبعتها مرسيدس “MCV 240” بحصة 1% بمقدار بيع 3 أتوبيسات.

كما استحوذت شيفروليه “GM-NQR 71R” على 83% من مبيعات اﻷتوبيسات المتوسطة بعد تمكنها من بيع 140 وحدة، تبعتها “GB MIDI-BUS” بحصة 9% محققة بيع 16 أتوبيسًا، تلتها “ميتسوبيشي “GB MIDI-BUS” بحصة 8% بإجمالى 13 سيارة.