كيف تطورت مبيعات السيارات SUV خلال السنوات الخمس الماضية؟

المال خاصتتبعت "المال" حركة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVخلال السنوات الخمس الماضية خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك". ورصدت المال العديد من التغيرات الإيجابية لصالح تلك الفئة من السيارات، حيث تطورت الحصة ال

المال خاص

تتبعت “المال” حركة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVخلال السنوات الخمس الماضية خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

ورصدت المال العديد من التغيرات الإيجابية لصالح تلك الفئة من السيارات، حيث تطورت الحصة السوقية للـ SUV، من 15.4% خلال 2013، لتصل إلى 23.9% بنهاية 2017.

وبلغت إجمالى عدد السيارات الرياضية المباعة خلال 2013، 20 ألفاً، و646 سيارة، فى حين بلغ إجماليها بنهاية 2017، 23 ألفاً، و789 وحدة، بمعدل نمو قدره 15.2%.

وشهدت 2014 طفرة فى مبيعات السيارات SUV بنسبة تصل إلى 43.5%، واستمر النمو خلال 2015 لكن بوتيرة اقل بنسبة 19.4%.

وعانت تلك الفئة من السيارات تراجعاً خلال 2016 بنسبة 13.3% مع تراجع الإقبال على الشراء، نتيجة ارتفاع الأسعار مع تحرير اسعار الصرف، والقيود المفروضة على الإستيراد خلال تلك الفترة.

واستمر التراجع خلال 2017 بنسبة أكبر بلغت 22.4%، مع تحرير اسعار الصرف، بنسبة 22.4%.

وعلى الرغم من التراجع الذى عانته مبيعات السيارات الـ SUV، إلا ان الحصة السوقية شهدت ارتفاعاً من 21.6%، خلال 2016، إلى 23.9% بنهاية 2017.

ويعد 2015 الأفضل من حيث حجم مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض، إذ بلغ عدد الوحدات المباعة منها 35 ألفاً، و368 سيارة، بحصة سوقية 18.1%

يوضح الجدول التالى تطور مبيعات السيارات الرياضية فى مصر خلال الفترة من 2013، وحتى نهاية 2017 :

2013 2014 2015 2016 2017 عدد السيارات SUV 20,646 29,626 35,368 30,653 23,789 معدل النمو% – 43.5% 19.4% -13.3% -22.4% الحصة السوقية 15.4% 14.2% 18.1% 21.6% 23.9%

إعداد : المال

أما على صعيد الطرازات الأعلى مبيعاً بتلك الفئة، فحدث تغيرات هيكلة فى تلك القائمة إذ تصدرت كيا سبورتاج قائمة الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات بإجمالى 3125 سيارة، وذلك خلال 2015.

أما بنهاية 2017، استطاعت هيونداى توسان انتزاع صدارة تلك الفئة من السيارات بإجمالى 4081 سيارة.

ويبين الجدول التالى قائمة الطرازات الرياضية المتعددة الإستخدمات الأكثر مبيعاً خلال عامى 2013 و2017 :