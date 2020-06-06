كيف تطورت مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 4 شهور (جراف)

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 12.1 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور الاربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 12.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تصدرت “نيسان” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا بعد أن استحوذت على حصة سوقية 29.3%، مسجلة بيع 3.5 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

وحلت العلامة الصينية “شيري” في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 20.7% بعد أن تمكنها من بيع وتسليم 2522 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت “شيفروليه” في المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة سوقية 16.6% مسجلة بيع 2016 مركبة، تبعتها “هيونداي” في المركز الرابع بحصة بلغت 13% مسجلة بيع 1591 سيارة.

واقتنصت «بي واي دي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا مستحوذة على حصة سوقية 11.4% محققة بيع 1389 مركبة.

تمركزت العلامة الروسية “لادا” في المرتبة السادسة التي اقتنصت حصة سوقية 5.1% بعد أن استطاعت بيع 621 سيارة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

وتمركزت «تويوتا» في المرتبة السابعة مستحوذة على حصة سوقية 1.9% محققة بيع 106 مركبة، تبعتها “جيب” في المركز الثامن بحصة بلغت 0.9% بإجمالي بيع 106 مركبة.

وظهرت العلامة التجارية “كيا” في المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة سوقية 0.8% محققة بيع 102 مركبة، ثم جاءت “جيلي” في المركز العاشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 12 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى: