كيف تطورت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال يناير وفبراير؟ (جراف)

قفزت بنسبة 15.8% لتصل إلى 4 آلاف و616 مركبة

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات الكورية بنسبة 15.8%، لتسجل 4 آلاف و616 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 3 آلاف و986 وحدة خلال الفترة تفسها من العام السابق.

ويذكر أن إجمالي العلامات الكورية المدرجة في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات هما «هيونداي، وكيا»، واللتان تفصحان عن حجم مبيعاتها شهريًا.

وبحسب «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات “هيونداي” بنسببة 4%، لتصل إلى 2699 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 2816 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، قفزت مبيعات العلامة الكورية “كيا” بمعدل 63.8%، لتصل إلى 1917 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 1170 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية

اعتلت «كيا سبورتاج» قمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري في السوق المحلية، بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1131 وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت هيونداي النترا “hd” ذات النسخة المجمعة محليًا في المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا، بعد حققت بيع 1044 سيارة.

وحلت هيونداي توسان فى المرتبة الثالثة، بعد تمكنها من بيع وتسليم 973 مركبة، تلتها هيونداي إلنترا «AD» ذات النسخة المستوردة في المركز الرابع محققة 505 مركبة.

وتمركزت كيا جراند سيراتو في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، وذلك بعد أن حققت بيع 500 وحدة، تبعتها «كيا ريو» في المركز السادس بإجمالي بيع 117 سيارة.

واحتلت هيونداي أكسنت “HCI” المرتبة السابعة، مسجلة بيع 111 مركبة، تلتها «كيا سورنتو» في المركز الثامن محققة 92 وحدة.

وحافظت كيا بيجاس على تمركزها في المرتبة التاسعة بقائمة سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري مبيعًا، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 75 سيارة، تبِعتها «هيونداي كريتا» في المركز العاشر التي بلغت مبيعاتها 63 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: