كيف تطورت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال 4 شهور (جراف)

رصدت “المال” تطور مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، استنادا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأظهر تقرير «أميك» نمو مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 5% لتصل إلى 7 آلاف و365 مركبة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 7 آلاف و7 سيارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما عن تطور مبيعات العلامات الكورية المطروحة في السوق المحلية؛ قفزت مبيعات “كيا” بنسبة 50% لتسجل 2621 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 1737 وحدة في نفس فترة المقارنة.

في المقابل، سجلت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” تراجعًا بنسبة 10%، لتصل إلى 4 آلاف و744 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام السابق، مقابل 5 آلاف و268 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر

اقتنصت «هيونداي توسان» لقب أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر، بعد تمكنها من بيع 1880 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

جاء طراز «كيا سبورتاج»”في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري بإجمالى بيع 1629 مركبة، أعقبتها هيونداي «إلنترا HD» في المركز الثالث بواقع 1591 مركبة.

تمركزت «هيونداي إلنترا AD» في المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع 963 وحدة خلال تلك الفترة، تلتها «كيا جراند سيراتو» في المركز الخامس التى حققت بيع 674 مركبة.

واحتل طراز «هيونداي أكسنت HCI» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية، التى استطاعت بيع 212 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

وظهرت «كيا ريو» في المرتبة السابعة بالرغم من توقف مبيعاتها عند مستوى 117 سيارة في السوق المحلية، أعقبتها «كيا سورنتو» في المركز الثامن بإجمالى بيع 102 وحدة.

جاءت «هيونداي كريتا» فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما أن استطاعت بيع 95 مركبة، ثم جاءت «كيا بيجاس» في المركز العاشر بإجمالي بيع 92 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة سيارات الركوب الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضى: