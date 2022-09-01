كيف تطورت مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال 7 شهور (جراف)

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر – تراجعًا – بنسبة 24%، لتصل إلى 10 آلاف و371 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 13 ألفًا و682 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 10%، لتسجل نحو 6925 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 7717 مركبة في نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 42.2%، إلى 3446 مركبة، مقابل 5965 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال الشهور السبعة الأولى 2022/2021:

«شيفروليه» تقود مبيعات الأتوبيسات في مصر

قادت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الاتوبيسات فى مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 29% مسجلة نحو 3012 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 24.7% محققة بيع 2557 وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة 19.5% بنحو 2026 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.8% بإجمالى 1119 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة 6.5% بواقع 674 وحدة.

فيما صعدت «جوى لونج» للمرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.1% مسجلة نحو 216 مركبة، أعقبتها «فوتون» في المركز السابع بحصة قدرها 1.9% بواقع 199 أتوبيس.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات بمختلف فئاتها، مستحوذة على حصة سوقية 1.6% بعدما تمكنت من بيع 166 وحدة، خلال تلك الفترة.

واحتلت «مرسيدس mcv» المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.3% بإجمالي 140 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي» فى المركز العاشر بحصة 1.1% بنحو 113 أتوبيس.

وجاءت «بريليانس» في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 0.7% مسجلة بيع 70 مركبة، تبعتها «فورد» في المركز الثاني عشر بحصة قدرها 0.3% مسجلة نحو 34 أتوبيس، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

«كينج لونج» تحتفظ بصدارة مبيعات «الميكروباص» في مصر

احفتظت العلامة الصينية «كينج لونج» بصدارة مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 36% مسجلة نحو 1119 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 26% بإجمالي نحو 814 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة 21% بواقع 674 وحدة.

فيما صعدت «جوى لونج» للمرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7% مسجلة بيع 216 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الخامس بحصة 6% بنحو 197 مركبة.

وجاءت «بريليانس» في المرتبة السادسة بحصة سوقية 2% محققة بيع 70 مركبة، خلال تلك الفترة.

واستحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 2%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، التى بلغت 3155 وحدة، خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تستحوذ على 55% من مبيعات «الميني فان» في مصر

استحوذت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 55% بعدما تمكنت من بيع 2557 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى للسيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 45% بنحو 2113 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: