كيف تطورت مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 4 أشهر من 2023 (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجع مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 54% لتصل إلى 2652 مركبة، مقابل 5 آلاف و759 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير «أميك»، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا سجلت تراجعًا بنسبة 39.6% لتصل إلى 2173 مركبة، خلال تلك الفترة، مقابل 3 آلاف و599 وحدة فى فترة المقارنة نفسها.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 77.8% لتصل إلى 479 مركبة، مقارنة بنحو 2160 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى:

سوزوكي تحتفظ بصدارة مبيعات الأتوبيسات في مصر

احتفظت «سوزوكي» بصدارة مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية، للشهر الرابع على التوالى، بعدما اقتنصت الحصة السوقية الكبرى من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 32.3%، مسجلة نحو 857 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وحلّت «شيفروليه» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 22.4% محققة بيع 595 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة قدرها 17.4% بنحو 462 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 14.4% بنحو 383 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 138 وحدة.

وحصدت «فوتون» المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 3.4% مسجلة نحو 91 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وتمركزت «ميتسوبيشي» المرتبة السابعة بحصة سوقية 2.3% محققة بيع 60 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز الثامن بنسبة 1.3% مسجلة نحو 35 أتوبيس.

واحتلت «هيونداي» المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات فى السوق المحلية، مستحوذة على حصة سوقية 0.6% محققة بيع 15 مركبة، خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 0.5% مسجلة بيع 13 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

«كينج لونج» تقتنص نصف مبيعات «الميكروباص» في مصر

اقتنصت العلامة الصينية «كينج لونج» 50% من مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 383 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع البالغة نحو 764 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 21% مسجلة بيع 152 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بنسبة 18% بواقع 138 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 12% مسجلة نحو 91 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

«سوزوكي» تسيطر على مبيعات السيارات الفان في مصر

سيطرت «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات الفان في مصر، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة بلغت 65% مسجلة نحو 857 مركبة.

وحلّت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى لسيارات الفان فى السوق المحلية، مستحوذة على حصة سوقية 35% بإجمالي 459 مركبة، خلال تلك الفترة.