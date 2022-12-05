كيف تطورت خريطة مبيعات الهواتف المحمول في مصر خلال سبتمبر؟

تراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة 55% لتصل إلى 681 ألف جهاز خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل مليون و510 آلاف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” تطور خريطة مبيعات سوق المحمول خلال سبتمبر الماضى؛ استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

القاهرة تتصدر المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة

هيمنت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت 44% بإجمالي ، من إجمالي مبيعات سوق المحمول التي بلغت 303 آلاف جهاز.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 28% بنحو 192 ألف وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلت مدن الصعيد في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 14% بواقع 94 ألف جهاز، تبعتها “الإسكندرية” فى المركز الرابع بحصة بلغت 9% مسجلة بيع 58 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها 5% بإجمالي 34 ألف جهاز خلال شهر سبتمبر الماضى.

سامسونج تستحوذ على 43% من مبيعات الهواتف في القاهرة

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة في القاهرة مستحوذة على حصة سوقية 43%، من إجمالى مبيعاتها البالغة نحو 303 آلاف جهاز خلال سبتمبر الماضى.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 18%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة 13%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للهواتف في القاهرة خلال سبتمبر الماضى:

سامسونج تقتنص 45% من مبيعات الهواتف في الإسكندرية

اقتنصت «سامسونج» نحو 45% من مبيعات الهواتف المحمولة في الإسكندرية البالغة نحو 192 ألف جهاز خلال سبتمبر الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما استحوذت حصة سوقية 20%، أعقبتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة 14%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للهواتف في الإسكندرية خلال سبتمبر الماضى:

بنسبة 27%.. سامسونج تتصدر مبيعات الهواتف في الدلتا

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات الهواتف المحمولة في الدلتا بعدما استحوذت على حصة سوقية 27%، خلال سبتمبر الماضى.

وحصدت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة 22%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للهواتف في الدلتا خلال سبتمبر الماضى:

سامسونج تقود مبيعات الهواتف في الصعيد

قادت «سامسونج» مبيعات الهواتف المحمولة في مدن الصعيد بعدما اقتنصت حصة سوقية 41%، من إجمالى مبيعاتها البالغة نحو 94 ألف جهاز خلال سبتمبر الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة 15%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للهواتف بمدن الصعيد خلال سبتمبر الماضى:

سامسونج تهيمن على مبيعات الهواتف بمدن القناة

هيمنت «سامسونج» على مبيعات الهواتف المحمولة فى مدن القناة بعدما اقتنصت حصة سوقية 39% خلال سبتمبر الماضى.

واقتنصت «ريدمي» المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 20%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة 18%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للهواتف في مدن القناة خلال سبتمبر الماضى: