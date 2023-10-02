كيف تطورت حركة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية منذ بداية 2023؟ (جراف)

شهدت زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تطورات جيدة خلال الفترة الأولى من العام الجاري، إذ اختتمت تعاملات الربع الثالث عند قيمة 13 مليار جنيه.

ورصدت “المال” تطور زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية خلال الـ3 أرباع الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها خلال الربع الأول حوالي 7.8 مليار جنيه، في حين أنها انخفضت خلال الربع الثاني وسجلت 1.5 مليار جنيه، لترتفع مجددًا خلال الربع الثالث بقفزة واضحة وتسجل 13 مليار جنيه.

وقالت البورصة المصرية في تقريرها الصادر، إن هذه الزيادات شملت كل أنواع زيادات رؤوس الأموال.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الإثنين متراجعًا بنحو 0.77%، بعدما تعرض لعمليات جني أرباح خلال النصف الثاني ليسجل 19901 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي صعد خلال النصف الأول من جلسة اليوم الإثنين، ليسجل في منتصف التعاملات 20114 نقطة.

وفي نفس السياق، هبط المؤشر السبعيني EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% إلى 3749 نقطة.

وانخفض EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.2% إلى 5572 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة قي البورصة المصرية اليوم تداولات بقيمة 3.25 مليار جنيه بعد التعامل من خلال 202 سهم ارتفع منها 30 وتراجع 116 فيما استقر 56 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند 1.356 مقابل 1.369 تريليون.