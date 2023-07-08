كيف تطورت حركة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية منذ بداية 2023 ؟

شهدت حركة زيادات رءوس أموال الشركات في البورصة المصرية، نوعًا من التذبذب في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي.

وسجلت قيمة زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية حوالي 6.4 مليار جنيه خلال شهر يناير وهو الأول من العام الجاري، وتعتبر الأعلى خلال فترة الرصد.

وفي شهر فبراير تراجعت لحوالي مليار جنيه فقط، ثم استمرت في هبوطها بشهر مارس التالي له وبلغت حينها نحو 327 مليون جنيه، مع العلم انها شملت كل أنواع زيادات رءوس الأموال .

واستمر الهبوط كذلك خلال شهر مايو وسجلت 110 مليون جنيه فقط، وذلك وفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، لترتفع مجددًا خلال يونيو المنقضي وتُسجل 1.4 مليارًا، وخلال الفترة المنقضية من يوليو الجاري سجلت 37 مليون جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية تمكنت خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري من احراز أداء مرتفع بنسب صعود وصلت إلي 25%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي بقيمة 113 مليار جنيه .

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” حينها، بنسبة 7.5% ووصل 17665 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 25.9% عند 3535.7 نقطة، وبنحو 23.8% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” .



هذا وقد سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا جيدًا بنسبة بلغت 10.7% بقيمة 113 مليار جنيه، ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.049 تريليون في بداية الفترة .



