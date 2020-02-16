كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا؟ (جراف)

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 2.03 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وترصد “المال” في التقرير التالي تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا من العام الماضي.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 2.1 مليار دولار خلال يناير 2019، ثم تراجعت إلى 1.8 مليار في فبراير، قبل أن ترتفع إلى 2.3 مليار في مارس، و2.1 مليار في أبريل، ثم وصلت لأعلى مستوى لها خلال الفترة في مايو وسجلت نحو 3 مليارات دولار.

وتراجعت التحويلات خلال يونيو إلى 1.9 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 2.6 مليارًا في يوليو ثم عاودت الانخفاض مجددًا في أغسطس إلى 1.8 مليار دولار، بينما سجلت 2.3 مليار دولار في سبتمبر وأكتوبر، و2.03 مليار دولار في نوفمبر.

930 مليون دولار زيادة خلال 11 شهرًا

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، سجلت إجمالي التحويلات نحو 24.23 مليار دولار، مقابل نحو 23.3 مليار خلال الفترة المقابلة من 2018، بزيادة سنوية قدرها 930 مليونًا.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 12.1% خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الحالي؛ لتصل إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة 1.2 مليار.

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين زيادات متتالية منذ تعويم العملة المحلية، ونجاح الدولة والبنك المركزي في احتواء السوق السوداء التي كانت تجتذب جزءا كبيرا من هذه التحويلات.

وسجلت التحويلات نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 26.392 مليار بنهاية العام المالي 2017 /2018، بتراجع قيمته 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

وكانت شركة فاروس قد توقعت أن تهبط التحويلات الخارجية خلال العامين المقبلين قبل أن تعاود الارتفاع بداية من 21/ 2022، لتصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنحو 24 مليار دولار في العام المالي 2019/ 2020، ونحو 23 مليار في العام المالي 2020/ 2021، وانخفاضًا من 25 مليار دولار في العام المالي في العام المالي 2018 /2019.

وقالت فاروس إن التحويلات المالية ستستعيد قوتها في العام المالي 21/ 2022 و2022/ 203، نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي.