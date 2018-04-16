كيف تطورت المنح من دول أجنبية لمصر خلال 6 سنوات؟

مها أبوودن:
كشفت أرقام البيان المالي التمهيدي للعام المالي الجديد 2018/2019، ومقارنتها بأرقام موازنة العام المالي الجاري، عن انخفاض كبير في حجم المنح من دول أجنبية خلال 6سنوات .
وتطور انخفاض حجم المنح من دول أجنبية نزولا من 95 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 ، الي 25.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 ، ثم الي 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 ، ثم إلي 2.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 ، ثم إلي 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، ومن المتوقع ثبات هذا الرقم خلال العام المالي المقبل 2018/2019.
وبالعودة إلي تقارير قياس الأداء المالي الصادرة خلال عامي 2013/2014 و2014/2015 ، نجد أنها تحدثت عن المنح من دول أجنبية باعتبارها إيرادات استثناىية تسببت في زيادة كبيرة في حجم الإيرادات العامة، بسبب المنح الاستثناىية من دولتي الإمارات والسعودية .