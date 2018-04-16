كيف تطورت المنح من دول أجنبية لمصر خلال 6 سنوات؟

مها أبوودن:كشفت أرقام البيان المالي التمهيدي للعام المالي الجديد 2018/2019، ومقارنتها بأرقام موازنة العام المالي الجاري، عن انخفاض كبير في حجم المنح من دول أجنبية خلال 6سنوات .وتطور انخفاض حجم المنح من دول أجنبية نزولا من 95 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 ، الي 25.4 مليار جنيه خلال العام

مها أبوودن:

كشفت أرقام البيان المالي التمهيدي للعام المالي الجديد 2018/2019، ومقارنتها بأرقام موازنة العام المالي الجاري، عن انخفاض كبير في حجم المنح من دول أجنبية خلال 6سنوات .

وتطور انخفاض حجم المنح من دول أجنبية نزولا من 95 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 ، الي 25.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 ، ثم الي 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 ، ثم إلي 2.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 ، ثم إلي 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، ومن المتوقع ثبات هذا الرقم خلال العام المالي المقبل 2018/2019.

وبالعودة إلي تقارير قياس الأداء المالي الصادرة خلال عامي 2013/2014 و2014/2015 ، نجد أنها تحدثت عن المنح من دول أجنبية باعتبارها إيرادات استثناىية تسببت في زيادة كبيرة في حجم الإيرادات العامة، بسبب المنح الاستثناىية من دولتي الإمارات والسعودية .