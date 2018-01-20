كيف تطورت المبيعات الشهرية للملاكي منذ يناير 2015؟

المال خاصشهدت مبيعات السيارات الملاكي تقلبات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية.وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 9.6 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 9.4 ألف في أكتوبر السابق له و9.6 ألف سيارة

المال خاص

شهدت مبيعات السيارات الملاكي تقلبات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 9.6 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 9.4 ألف في أكتوبر السابق له و9.6 ألف سيارة في سبتمبر.

وتعتبر مبيعات فبراير الماضي الأدنى خلال 3 سنوات إذ لم تتجاوز 4.8 ألف وحدة؛ في حين تعتبر مبيعات يونيو 2015 الأعلى بواقع 18.3 ألف سيارة.

ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات السيارات منذ يناير 2015 وحتى نوفمبر 2017.

ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن الطلب على السيارات يمر كل عام بمراحل من الصعود والهبوط إذ تعتبر فترة الصيف الأفضل من حيث مستوى المبيعات تاثرًا بأجازة الصيف وتخرج دفعة جامعية جديدة ودخول الخريجين الجدد لسوق العمل، كما تعد الشهور الأولى من العام فترة ركود.

وأضاف أن الطلب على السيارات قد تأثر بشكل كبير خلال العام الماضي بارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق ولا زال تأثير هذا التطور ملحوظًا حتى الآن.

