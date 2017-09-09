كيف تطورت القيمة المضافة بعد مرور عام على تطبيقها؟

مها أبوودن: عام مر على صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وهو العام الذى تحولت فيه فلسفة تطبيق أهم قوانين الضرائب غير المباشرة إلى العمل بمبادئ الخصم والإضافة التى تعمل بها معظم القوانين الدولية فى نفس المجال. وخلال هذا العام تطور سعر الضريبة العام من 13% إ

مها أبوودن:



عام مر على صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، وهو العام الذى تحولت فيه فلسفة تطبيق أهم قوانين الضرائب غير المباشرة إلى العمل بمبادئ الخصم والإضافة التى تعمل بها معظم القوانين الدولية فى نفس المجال.

وخلال هذا العام تطور سعر الضريبة العام من 13% إلى 14% بدءا من يوليو الماضى تنفيذا لأحكام القانون، وخضعت خدمات الإنترنت الأرضى لهذا النوع من الضرائب للمرة الأولى بنسبة 14%.

وربما يكون لهذا القانون بعض المميزات التى تقلص قليلا من صدمة تطبيقه، ومن بينها إعفاء 57 قائمة سلعية وخدمية، فضلا عن خصم الضريبة المحصلة لمراحل الإنتاج السابقة التى فرضت على المدخلات الإنتاجية المباشرة وغير المباشرة، بدلا من خصم ضريبة المدخلات المباشرة فقط فى ظل قانون ضريبة المبيعات.

وفى المقابل تم تعميم تطبيق الضريبة على كافة السلع والخدمات، كما زاد سعر الضريبة المطبقة على السجائر فى ظل القانون الجديد، ومن المرشح أيضا زيادته خلال شهر من الآن، كما خضع للمرة الأولى لهذا النوع من الضرائب عدد كبير من الخدمات أبرزها الخدمات المهنية والاستشارية وخدمات الإنترنت، وتم توحيد سعر الضريبة على المجموعة الخدمية الخاصة بالمقاولات.



وظلت فلسفة فرض قانون ضريبة المبيعات، التى تستهدف السلعة أو الخدمة دون النظر إلى المراحل الإنتاجية السابقة التى مرت بها وخضعت خلالها للضريبة، تشوها وازدواجية فى تطبيق القانون حتى تم استبدالها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما وحد سعر الضريبة وأزال عنها ازدواجية الخضوع للضريبة فى أكثر من مرحلة إنتاجية لتصبح السلعة أو الخدمة الآن محملة بمرحلة واحدة من فرض هذه الضريبة فقط.

وبهدف توحيد سعر الضريبة، أقر القانون جدولين مصاحبين للقانون أحدهما يضم السلع والخدمات التى ستحمل بضريبة خاصة فقط قد تزيد أو تنقص عن سعر الضريبة العام، والآخر جدول يضم السلع والخدمات التى تخضع لضريبة فى الجدول فضلا عن ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام.

ومن أبرز السلع الموجودة بالجدول الأول والتى تخضع لضريبة فى الجدول فقط، البنزين والكحول والبيرة والخدمات المهنية والاستشارية، كما أن أبرز السلع التى تخضع لضريبة الجدول الثانى + ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، السيارات والثلاجات والغسالات والتكييفات وخدمات الاتصالات.

أما الأرقام فتتحدث عن الحصيلة الضريبية خلال أقل من عام من تطبيق هذا القانون، لتؤكد زيادتها لأول مرة بنسبة 30% عن المستهدف، بسبب عدد من الإجراءات أبرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وارتفعت تقديرات حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 83 مليار جنيه إلى 135 مليارا خلال العام المالى الجارى 2017/2018.