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كيف تطورت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر خلال أغسطس؟

المال  - خاصرفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، أسعار طرازات "لانسر " بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال أغسطس الحالي.وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX الفئة اﻷولي "A/T  F 35" إلى 304.9 ألفا بدلاً من  299.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 314
7:55 م, الأحد, 12 أغسطس 18 7:55 م, الأحد, 12 أغسطس 18

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المال  – خاص

رفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، أسعار طرازات “لانسر ” بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال أغسطس الحالي.

وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX الفئة اﻷولي “A/T  F 35” إلى 304.9 ألفا بدلاً من  299.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T F/O F36” إلى 314.9 ألفا مقارنة بـ 309.9، وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX – الفئة الثالثة “A/T H/L F 61 إلي 319.9 ألفا مقابل 314.9.

وجاءت أسعار “لانسر” الفئة الرابعة “A/T H/L Sport F37” بقيمة 325 ألفا بدلا من 320، وبلغت أسعار “لانسر” الفئة الخامسة “A/T H/L SPORT J62” من ميتسوبيشى ﻷنسر EX نحو 336.9 ألفا مقارنة بـ 331.9.

فيما أبقت دايموند موتورز علي أسعار “اكليبس كروس” على أسعارها السابقة لتتراوح ما بين 440 و575 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وأرجع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة حماد موتورز، زيادة أسعار ميتسوبيشي لانسر لأسباب تتعلق بنقص المخزون وزيادة الطلب عليها من جانب المستهلكين، موضحا أن الكميات المتوافرة عند الموزعين والتجار ستنتهي خلال اﻷشهر المقبلة بسبب توقف إنتاجها وتوريدها من جانب الشركة العالمية.

ويذكر أن أعلنت ميتسوبيشي موتورز اليابانية عن وقف إنتاج سيارات لانسر علي الساحة العالمية منذ سبتمبر 2017.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار ميتسوبيشي خلال أغسطس 2018:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار يوليو

أسعار أغسطس

مقدار التغير

ميتسوبيشي

لانسر EX

A/T  F35

299.900

304.900

5.000

A/T F/O F36

309.900

314.900

5.000

A/T H/L F61

314.900

319.900

5.000

A/T H/L Sport F37

320.000

325.000

5.000

A/T H/L SPORT J62

331.900

336.900

5.000

اكليبس كروس

Basic

440.000

440.000

0

F/O

455.000

455.000

0

H/L

495.000

495.000

0

Sport

555.000

555.000

0

T/L

575.000

575.000

0

    إعداد – المال                 المصدر: دايموند موتورز

 

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