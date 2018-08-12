كيف تطورت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر خلال أغسطس؟

المال - خاصرفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، أسعار طرازات "لانسر " بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال أغسطس الحالي.وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 304.9 ألفا بدلاً من 299.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 314

المال – خاص

رفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، أسعار طرازات “لانسر ” بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال أغسطس الحالي.

وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX الفئة اﻷولي “A/T F 35” إلى 304.9 ألفا بدلاً من 299.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T F/O F36” إلى 314.9 ألفا مقارنة بـ 309.9، وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX – الفئة الثالثة “A/T H/L F 61 إلي 319.9 ألفا مقابل 314.9.

وجاءت أسعار “لانسر” الفئة الرابعة “A/T H/L Sport F37” بقيمة 325 ألفا بدلا من 320، وبلغت أسعار “لانسر” الفئة الخامسة “A/T H/L SPORT J62” من ميتسوبيشى ﻷنسر EX نحو 336.9 ألفا مقارنة بـ 331.9.

فيما أبقت دايموند موتورز علي أسعار “اكليبس كروس” على أسعارها السابقة لتتراوح ما بين 440 و575 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وأرجع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة حماد موتورز، زيادة أسعار ميتسوبيشي لانسر لأسباب تتعلق بنقص المخزون وزيادة الطلب عليها من جانب المستهلكين، موضحا أن الكميات المتوافرة عند الموزعين والتجار ستنتهي خلال اﻷشهر المقبلة بسبب توقف إنتاجها وتوريدها من جانب الشركة العالمية.

ويذكر أن أعلنت ميتسوبيشي موتورز اليابانية عن وقف إنتاج سيارات لانسر علي الساحة العالمية منذ سبتمبر 2017.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار ميتسوبيشي خلال أغسطس 2018:





العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار يوليو أسعار أغسطس مقدار التغير ميتسوبيشي لانسر EX A/T F35 299.900 304.900 5.000 A/T F/O F36 309.900 314.900 5.000 A/T H/L F61 314.900 319.900 5.000 A/T H/L Sport F37 320.000 325.000 5.000 A/T H/L SPORT J62 331.900 336.900 5.000 اكليبس كروس Basic 440.000 440.000 0 F/O 455.000 455.000 0 H/L 495.000 495.000 0 Sport 555.000 555.000 0 T/L 575.000 575.000 0

إعداد – المال المصدر: دايموند موتورز