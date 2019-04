سيــارات

كيف تطورت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر خلال أغسطس؟

المال - خاصرفعت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، أسعار طرازات "لانسر " بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال أغسطس الحالي.وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 304.9 ألفا بدلاً من 299.9، ووصلت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 314