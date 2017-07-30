كيف تصدر وثيقة تأمين محطة كهرباء؟

طرحت الدولة العديد من محطات الكهرباء لتنفيذها عبر الاستشاريين وشركات المقاولات، كما تم طرح تلك المحطات للتأمين عليها، ولتوضيح آلية التأمين على محطات الكهرباء وأنواع التغطيات وإجراءات إصدار تلك الوثائق.وقال خالد القليوبى، مدير عام إدارة الممتلكات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن هناك

طرحت الدولة العديد من محطات الكهرباء لتنفيذها عبر الاستشاريين وشركات المقاولات، كما تم طرح تلك المحطات للتأمين عليها، ولتوضيح آلية التأمين على محطات الكهرباء وأنواع التغطيات وإجراءات إصدار تلك الوثائق.

وقال خالد القليوبى، مدير عام إدارة الممتلكات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن هناك العديد من أنواع محطات الكهرباء منها محطات كهرباء نووية، ومحطات غازية أو ديزل أو محطات توليد بواسطة الرياح أو محطات التوليد من المد والجذر أو محطات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بعد القيام بطرح المناقصة على المقاولين وإسنادها إلى أحدهم لابد أن تصدر وثيقة تأمين على المحطة لصالح وزارة الكهرباء، وغالبا ما تكون القائد فيها غالبا شركة مصر للتأمين، بسبب خبرتها الكبيرة وضخامة طاقتها الاستيعابية.

وأكد أن شركات التأمين قبل إصدار هذه الوثيقة، كانت تحصل على عدة معلومات منها مدة التأمين ومبلغ التأمين وموقع المشروع والأخطار المغطاة والتكنولوجيا المستخدمة، علاوة على خبرة الصانع والمورد، بالإضافة إلى استشارى المشروع والمقاول العام ومقاولى الباطن والحد الأقصى للخسارة عند التدشين والجدول الزمنى للتأسيس وللتركيبات. وأوضح أن أقل سعر لتأمين محطة كهرباء هو 5 فى الألف، بالإضافة إلى أن أعلى سعر هو 9 فى الألف، وذلك لضخامة مبالغها ودرجة الخطورة بها، خاصة أثناء فترة التجاربن علما بأن الوثيقة تسرى من أول يوم بعد الإصدار مباشرة، وأنه فى حالة حدوث أى خطر طول مدة المشروع أو فى الصيانة يكون مغطى.

ولفت إلى أن الوثيقة تغطى جميع أخطار المقاولين وجميع أخطار الصيانة والتركيبات والاختبارات، والزيارات الممتدة التى تجرى فيها الصيانة طول مدة المشروع، لذا تكون هناك شركة تأمين كبيرة تقود العملية التأمينية فى هذه الحالة بنظام الـ«co- insurance» ثم توزع باقى العملية على عدد من الشركات.

وأوضح أن ليست كل محطات الكهرباء مغطاة ضد مخاطر التشغيل لكن إذا تم ذلك ففى هذه المرحلة تنتقل من تأمينات هندسية إلى تأمين ممتلكات للتأمين ضد مخاطر السطو والحريق والأخطار الطبيعية. وأشار إلى أن تسعير تأمين محطات الكهرباء فى الغالب يكون من خلال شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة فى إعادة أخطار هذا النوع من التأمينات، وتكون بعدة أشكال منها إصدار الوثيقة بالحصول على حصة معينة لشركة التأمين، وإعادتها لدى شركة إعادة بعينها بخلاف شركة التأمين الرائدة، والتى يمكن أن تبحث عن معيد تأمين آخر تتعامل معه بنفسها دون تدخل من أى طرف فى اختيار الشركة المعيدة.