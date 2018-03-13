كيف تشتري جهاز محمول من جوميا بالتقسيط؟

محمود جمال: طرحت شركة أمان للخدمات المالية 3 طرق لعملاء جوميا لتقسيط أسعار الهواتف المباعة علي موقع جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني. وقال أحمد أبو ذكري مدير مبيعات بشركة أمان أنها ستيتح التقسيط من خلال ١٠٠ فرع منتشرة علي مستوي…

محمود جمال:

طرحت شركة أمان للخدمات المالية 3 طرق لعملاء جوميا لتقسيط أسعار الهواتف المباعة علي موقع جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني.

وقال أحمد أبو ذكري مدير مبيعات بشركة أمان أنها ستيتح التقسيط من خلال ١٠٠ فرع منتشرة علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي ١٥ إلف ماكينه للدفع الإلكتروني.

وأوضح ذكري أن الطريقة الثالثة تتمثل في طلب العميل رقم الخط الساخن لأمان بحيث يقوم مندوب الشركة بزياره منزل العميل وتحصيل قيمه القسط الشهري بنفسه

وأكد أن أمان تقدم حاليا للعملاء ٣ أنظمة تقسيط وتعتزم إضافة من نظامين إلي ٣ أخري جديدة خلال المرحلة القادمة.