كيف تسجل قراءة عدادك وتسدد فاتورة الكهرباء إلكترونيا خلال العيد والحظر

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق سداد وتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا، للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلمت “المال” أن هناك التزامًا بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل منتظم من خلال المنافذ الإلكترونية لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين، وفيما يلي طرق سداد الفواتير وتسجيل قراءة عداد الكهرباء:

أولًا: سداد الفواتير إلكترونيا:

1. الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

2. من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد – مصارى – Bee – أمان – وقتى – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي). عداد كهرباء

3 – 120ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

4. من خلال بنوك (الأهلى – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنكBlom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الإماراتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store) بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

5. شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store)

6. يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7. يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى.

ثانيا : تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا 1- تسجيل قراءة العداد من خلال الموقع الرسمي لشركة التوزيع التابع لها المشترك.

2-تحميل تطبيق “القارئ الذكي لعداد الكهرباء” التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3-الاتصال على الخط الساخن للوزارة على 121 وإبلاغ القراءة.

وتسعى الوزارة للتحول نحو الشبكات الذكية والتوسع في التطبيقات الذكية لمنع انتشار الأمراض ولتخفيف العبء على موظفيها.