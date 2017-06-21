كيف ترى بنوك الاستثمار أهداف الموازنة الجديدة؟

منى عبدالباري:«فائض أولى نسبته 0.3%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية قيمتها 170 مليون جنيه، يقابلها زيادة فى المصروفات بقيمة 2.26 مليار جنيه»، هذه الأرقام كانت جزءا من مستهدفات موازنة العام المالى الجديد والتى يفصلنا عن تطبيقها مطلع يوليو المقبل أيام قليلة.وتباينت آراء بنوك الاستثمار حو

منى عبدالباري:

«فائض أولى نسبته 0.3%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية قيمتها 170 مليون جنيه، يقابلها زيادة فى المصروفات بقيمة 2.26 مليار جنيه»، هذه الأرقام كانت جزءا من مستهدفات موازنة العام المالى الجديد والتى يفصلنا عن تطبيقها مطلع يوليو المقبل أيام قليلة.

وتباينت آراء بنوك الاستثمار حول تحقيق هذه المستهدفات الحكومية، فوصفها البعض بأنها تفاؤلية أكثر من اللازم، وقال آخرون إنه يمكن تحقيقها بشرط تحقق عدة عوامل مجتمعة أولاً تمهد لبلوغ هذه المستهدفات، فيما وضع فريق ثالث مستويات أدنى.

وتعد موازنة العام المالى الجديد 2017 – 2018 استثنائية، إذ إنها الأضخم فى تاريخ مصر بقيمة 1.1 تريليون جنيه، والأولى التى تعقب قرار تحرير سعر الصرف، وتتبنى الدولة أثناء تنفيذها سعر صرف مرنا، والثانية التى يتم تطبيقها تحت مظلة برنامج إصلاح اقتصادى يستهدف تقليص النفقات وزيادة الإيرادات.

وتقدر قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة الجديدة بـ 4 تريليونات جنيه، ومعدل نمو نسبته 4.6 % وهو نمو يماثل إلى حد ما توقعات صندوق النقد الدولى عند 4.5 %.

وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بـ834 مليار جنيه، منها 603 مليارات ضرائب، مقارنة بمستهدف للعام الحالى 669.7 مليار جنيه ايرادات منها 433 مليارا ضرائب.

وتقدر المصروفات بنحو 1.2 تريليون جنيه تستحوذ الفوائد على 380.9 مليار جنيه منها، مقارنة بـ 974.7 مليار العام الماضى استحوذت الفوائد على 292.5 مليار منها.

وترمى الحكومة لتقليص عجز الموازنة العام المالى الجديد إلى مستويات 9 % مقارنة بعجز العام الحالى مستهدف نسبته 10.8 % العام الحالى.

وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن بلوغ مستهدفات الموازنة الجديدة وخاصة فائض أولى 0.3 % يتوقف على تحقيق عدد من المؤشرات تشمل معدلات نمو تتجاوز 4 %، وتراجع معدلات التضخم لمستويات تدور فى فلك 20 %، و تحسن النشاط الاستثمارى بدعم من تطبيق قانون الاستثمار الجديد، عقب صدور لائحته التنفيذية.

ولفتت الدسوقى إلى أن معدلات التضخم ستتراجع إلى مستويات تتجاوز الـ20 % بحلول شهر نوفمبر المقبل، أى عقب مرور عام على القرارات الاقتصادية التى اتخذت العام الماضى وقرار تحرير سعر الصرف، على أن تتوالى الانخفاضات على مدار عامى 2018 و2019، للوصول للمعدلات الطبيعية، قبل القفزات اللاحقة لقرار التعويم فى نوفمبر الماضى.

وأشارت الدسوقى إلى أن مستهدفات النمو الحكومية خلال العام المالى الجديد عند 4.6 % يمكن الوصول إليها، كما أنها تتمشى إلى حد كبير مع توقعات أرقام كابيتال عند 4.4 %.

وفيما يتعلق بمستهدفات الحكومة للإيرادات الضريبية والمقدر زيادتها بنحو 170 مليارا، قالت الدسوقى إن هناك عددا من العوامل من شأنها التأثير إيجابا على الإيرادات الضريبية العام المالى المقبل أبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 % إلى مستوى 14 % وإيرداتها لعام كامل، وتطبيق الضريبة العقارية بشكل أكثر كفاءة.

وتستهدف الحكومة تعزيز منظومتها الضريبية لزيادة حصيلتها خلال العام المالى المقبل، عبر التوسع فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحديث منظومة الضرائب العقارية، ومراجعة المعاملة الضريبية على السجائر، والدخان، بحسب البيان التحليلى للموازنة العامة للدولة لعام 2017 – 2018.

ورجحت الدسوقى تحقيق مستهدفات الاستثمارات الأجنبية المقدرة بـ 10 مليارات دولار المعلن عنها من قبل الحكومة بدعم من الاستثمارات فى قطاع الطاقة والتحسن الكبير الذى تشهده حاليا، بجانب ظهور بوادر تحسن فى الاستثمارات غير البترولية مع قرب تعافى الاقتصاد.

وكانت وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر أعلنت أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، تم تحقيق 6.5 مليار دولار منها فى النصف الأول من العام.

إلا أن دسوقى أشارت فى الوقت نفسه لعدد من العوامل الخارجية قد تمثل تحديات أمام الموازنة الجديدة، وهي؛ زيادة أسعار السلع عالميا، وخاصة السلع البترولية لتتجاوز المستويات المقدرة حكوميا، وأيضا ارتفاع سعر الدولار عن المقدر له فى الموازنة، ما من شأنه إضافة أعباء جديدة على الموازنة.

وتعتمد موازنة 2017 – 2018 سعر برميل البترول عند مستوى 55 دولارا، وسعر طن القمح بقيمة 222 دولارا، وسعر دولار بقيمة 16 جنيها، رغم أن تداوله بالسوق الرسمية ضمن مستويات تتجاوز الـ18 جنيها.

من جانبه رجح مركز أبحاث بنك استثمار «فاروس» أن يسجل عجز الموازنة الجديدة 10.1 %، مقارنة بمستهدفات حكومية 9 %، مرجعا ذلك إلى توقعات حدوث انخفاض جزئى فى نمو الناتج المحلى، وضعف العملة المحلية.

وتوقع «فاروس» تراجع الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.085 مليار جنيه، مقارنة بمستهدفات حكومية عند 4.107 مليار جنيه العام المقبل، ووصول سعر صرف الجنيه عند 17 جنيها، مقارنة بـ16 جنيها فى الموازنة.

وتستهدف الحكومة نموا نسبته 4.6 % العام 2017 – 2018 مقارنة بمستهدف 3.8 % العام المالى الجارى.

وقال فاروس إنه يستبعد تحقيق زيادة كبيرة فى الإيرادات الضريبية العام المقبل، فى ظل حاجة البرنامج الضريبى الذى تتبناه الحكومة لفترة أطول كى يؤتى ثماره.

وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية قيمتها نحو 604 مليارات جنيه العام المقبل، ما يعادل نحو 75 % من إجمالى الإيرادات المستهدفة بقيمة 835 مليار جنيه.

وتعول الحكومة على زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 % حاليا إلى 14 % العام المقبل، لرفع الحصيلة الضريبية بما يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه.

وعلى صعيد المصروفات رجح بنك الاستثمار تجاوز قيمة الإنفاق بالموازنة المستهدفات الحكومية بنحو 56.7 مليار جنيه عام 2017 – 2018، مع توقعاته بوصول سعر برميل البترول إلى 56.8 دولار، مقارنة بـ55 دولارا بالموازنة.

وتبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة 1.2 تريليون جنيه مقارنة بمستهدف 974 مليار جنيه بموازنة العام الحالى.

ومقارنة بتوقعات الحكومة تحقيق فائض أولى – قيمة العجز الكلى مطروحا منه فوائد الدين- نسبته 0.3 % العام المقبل، توقع فاروس عجز موازنة أوليًا بنسبة 0.4 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل.

إلا أن فاروس أشار فى الوقت نفسه إلى أن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى قد ينتج عنه تحول عجز الموازنة إلى فائض فى السنوات المقبلة، مع تراجع معدلات الدين الخارجى تدريجيا لتصل إلى مستويات مستقرة.

ويمثل ضبط الوضع المالى فى مصر الأمر الأكثر تحديا أمام برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والذى يتم تنفيذه حاليا عبر عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول التدريجى للدعم النقدى، وزيادة الإيرادات عبر التوسع فى القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالى تدريجيا ما يتطلب تحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ورجح التقرير أن تحافظ الحكومة على مخصصات دعم المواد البترولية كما هى فى مشروع الموازنة العامة، بدعم من استقرار سعر الصرف و ثبات أسعار النفط عالميا، حيث سيتم تخفيض دعم الوقود بقيمة 21 مليار جنيه، وعدم الكهرباء بقيمة 5 مليارات.

وتبلغ مخصصات الدعم بموازنة العام المقبل 110 مليااتر جنيه لدعم البترول، و30 مليارا فقط للكهرباء، فيما صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى وقت سابق بأن القيمة الإجمالية للدعم بموازنة العام المقبل 330 مليار جنيه، منها 145 مليارا دعما للمواد البترولية، إضافة إلى 80 مليارا لدعم الكهرباء، وهو ما يخالف الأرقام الواردة بمشروع الموازنة.

وعلى صعيد الفجوة التمويلية المقدرة بـ 371.4 مليار جنيه بنسبة 9 % من الناتج الإجمالى العام القادم، أكد تقرير فاروس أن إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الخزينة المقومة بالجنية المصرى سيساعد على الإبقاء على تكلفة الاقتراض ضمن المستويات المقبولة، وخفض الفجوة التمويلية.

وتمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار فى أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو الماضى، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية أحمد كجوك.

وقالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، إن بعض مستهدفات الموازنة الجديدة تعد أهدافا تفاؤلية للحكومة، ومن بينها عجز الموازنة، والإيرادات الضريبية، فى حين أشارت إلى أن أسعار السلع العالمية تتسم مستهدفاتها بالمعقولية والاتزان.

وتتجاوز تقديرات برايم لعجز الموازنة المستهدفات الحكومية المقدرة بـ 9 % لتصل إلى 11.5 % وذلك فى ضوء ارتفاع فوائد خدمات الدين نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بحسب نجم.

وتستحوذ فوائد الدين فى موازنة 2017 – 2018 على نحو 381 مليار جنيه، ما يوازى نحو ثلث مخصصات المصروفات المقدر إجماليها بـ 1.2 تريليون، و9.3 % من الناتج المحلى الإجمالى المقدر بـ 4 تريليونات جنيه.

ومنذ قرار تحرير سعر الصرف تشهد الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلية نموا ملحوظا ما يشكل عبئا على الموازنة، إذ تعد هذه الاستثمارات «أموالا ساخنة» ومديونيات على الدولة.

وترى نجم أن تحقيق المستهدف الضريبى للعام المالى الجديد 2017 -2018 بقيمة 603 مليارات جنيه مرتفع جدا ويصعب تنفيذه، فى حال استمرار أوضاع التشغيل والإنتاج بصورها الحالية.

وتعانى الشركات المصرية غير البترولية منذ قرار التعويم من تباطؤ فى نشاطها أنعكس سلبا على إنتاجيتها وأرباحها، نتيجة قفزة كبيرة فى التكاليف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأسعار الفائدة.