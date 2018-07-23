كيف ترشد استهلاك الغاز فى منزلك بعد زيادة الأسعار؟

8 خطوات بسيطة أغلبها يتركز فى "طهى الطعام"نسمة بيومىخطوات بسيطة يمكن تنفيذها لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعاره.أثناء الطهى1-لا تترك الأناء على النار بدون غطاء، فوضع الغطاء يقلل مدة الطبخ ،ومن

8 خطوات بسيطة أغلبها يتركز فى “طهى الطعام”



نسمة بيومى

خطوات بسيطة يمكن تنفيذها لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعاره.

أثناء الطهى

1-لا تترك الأناء على النار بدون غطاء، فوضع الغطاء يقلل مدة الطبخ ،ومن ثم يخفض استهلاك الغاز بنسبة 20-25% تقريبا.

2-استغلال الفرن لطهي أكثر من صنف فى المرة الواحدة إن أمكن.

3-استخدام أواني الطّهي بالبخار لتقليل وقت الطّهي.

4- الفتح المتكرر للأوعية أثناء الطّهي، وتجنُّب فتح باب الفرن إلا عند الضّرورة؛لضمان نضج الطّعام بوقتِ أسرع

5-استخدام عين الطّبخ المناسبة لحجم إناء الطبخ،وإطفائها بمجرد قرب وصول الطعام الى مرحلة النضخ ،ليتم استغلال الحراراة داخل الاوانى لإستكمال النضج.

6-استبدل البراد بالكاتيل الكهربائى فى حال الرغبة فى تسخين أو غلى المياه لعمل الشاى أو الاحتياج للماء الساخن بشكل عام

7- حاول دائما ضبط حرارة سخان المياه على اقل درجة،وغلقه فور الانتهاء من أداء مهمته ،فإن ذلك سيوفر جانب كبير من استهلاك الطاقة اللازمة لتسخين المياه.

8-فحص وقراءة عداد الغاز الخاص بك ذاتيا ،حيث أنه فى الكثير من الأحيان تحدث أخطاء فى قراءة العداد تنقلك إلى شريحة استهلاكية أعلى على سبيل المثال، لذلك لابد من مراجعة الفاتورة وحجم الاستهلاك دوريا ،دون الاعتماد على المحصلين فقط.