كيف تختلف خريطة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات فى مصر عن العالم؟

تختلف خريطة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات فى مصر عن العالم بشكل جذرى، بالنظر إلى قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال العام الحالى، ويمكن توضيح ذلك باستعراض قائمة الطرازات الأعلى مبيعا على المستوى الدولى، ثم استعراض قائمة السيارات التى سجلت أعلى مبيعات فى مصر.

وتصدرت «تويوتا راف 4» قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال أول 8 أشهر من العام الحالى بحصة سوقية تبلغ %3.3 بعد بلوغ مبيعاتها نحو 707.2 ألف وحدة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وتعتبر «تويوتا راف» أول سيارة رياضية تُباع فى جميع أنحاء العالم، وتم إطلاقها فى اليابان وأوروبا عام 1994؛ وفق تقريرحديث لمؤسسة «فوكس 2 موف» المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.

وحلت «هوندا CR-V» فى المرتبة الثانية بقائمة أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا حول العالم بمبيعات تصل إلى 527.8 ألف وحدة وبحصة سوقية تقارب %2.4، تليها «فولكس فاجن تيجوان» بما يقارب نحو 382 ألف وحدة وبنسبة %1.8 من المبيعات العالمية.

يذكر أنه تم إنتاج «تيجوان» عام 2007 واكتسبت شهرتها العالمية مع طرح الجيل الثانى فى عام 2016.

«هيونداى توسان» تحسم الوصافة محليا والمركز الرابع عالميا

وفى المركز الرابع، حلت «هيونداى توسان» بمبيعات 373.6 ألف وحدة، تليها «تويوتا هايلاندر» بما يقارب 373.5 ألف سيارة، وفى المركز السادس جاءت «كيا سبورتاج» بما يقارب 373.3 ألف وحدة.

وظهرت «مازدا CX-5» فى المرتبة السابعة بمبيعات تقارب 267.6 ألف وحدة وتبعتها «هافال H6 » بعد تسجيلها 250.3 ألف وحدة.

وفى المركز التاسع حلت «نيسان روج» بمبيعات تقارب 240.2 ألف وحدة، وتبعتها «نيسان قشقاى» بمبيعات تصل إلى نحو 226.7 ألف وحدة.

على المستوى المحلى، تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى احتلال «كيا سبورتاج» قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات فى مصر بمبيعات بلغت 8928 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

فى المرتبة الثانية حلت «هيونداى توسان» بواقع 7751 سيارة، وتبعتها «شيرى تيجو 7» التى باعت 3839 وحدة، ثم «شيفروليه كابتيفا» بواقع 2349 سيارة.

كان المركز الخامس من نصيب «شيرى تيجو» بعدد 2213 سيارة وتبعتها «نيسان قشقاى» بعدد 2095 وحدة ثم «بيجو 2008 » بمبيعات بلغت 1349 سيارة.

وحلت «سوبارو XV» فى المرتبة الثامنة بواقع 1289 سيارة وتبعتها «ميتسوبيشى إكليبس كروس» بعدد 1091 وحدة ثم «رينو داستر» التى باعت 948 سيارة فى مصر خلال 9 شهور.