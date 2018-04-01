كيف تحول الموز لفاكهة متاحة للطبقات الشعبية؟

الصاوي أحمدراجت مبيعات الموز البلدي خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة زيادة الإقبال على زراعته في المناطق الزراعية الجديدة من جانب، فضلا عن وجود سعر مناسب للمستهلك يتراوح من 6.5 جنيه للكيلو تنخفض حتى 2.5 جنيه في بعض المناطق التجارية الأكثر مبيعا من جانب آخر.وفي البداية، أرجع أحمد علي، تاجر موز في س

الصاوي أحمد

راجت مبيعات الموز البلدي خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة زيادة الإقبال على زراعته في المناطق الزراعية الجديدة من جانب، فضلا عن وجود سعر مناسب للمستهلك يتراوح من 6.5 جنيه للكيلو تنخفض حتى 2.5 جنيه في بعض المناطق التجارية الأكثر مبيعا من جانب آخر.

وفي البداية، أرجع أحمد علي، تاجر موز في سوق بولاق الدكرور، أن مساحات الموز انتشرت بشكل غير مسبوق خلال الآونة الحالية والماضية؛ بسبب سعره الجيد في السابق، وبالتالي توجد وفرة وجودة في الإنتاج؛ ما أدى لوجود طفرة في مبيعات الموز حاليا، وأصبح متاحا للجميع بدلا من ارتفاع سعره خلال الموسم الماضي التي كانت لا تقل عن 8.5جنيه.

وأكد “علي” أن انخفاض أسعار الموز حاليا دفعت بعض التجار لبيعه على “تروسيكل “والتوغل به داخل المناطق الشعبية، حيث تحول من فاكهة الطبقات الوسطى والأكثر دخلا وبات حاليا في أيدي الطبقات المحدودة الدخل نتيجة لانخفاض سعره بشكل واضح حاليا.

وأوضح “علي” أن أهم الزبائن المترددين عليه هم من كل الطبقات، كما يتم الاستعانة به كهدية قيمة التي يتم تقديمها أثناء الزيارات الأسرية والعائلية.

وأنخفضت أسعار الموز قبل شهر من الآن من 12جنيها إلى 6.5 جنيه كمتوسط للسعر المتداول.

وكشف رمضان صالح تاجر جملة في سوق العبور لتجارة الجملة أن وقف استيراد الموز المستورد من الإكوادور خلال الموسم الجاري والماضي أسهم في زيادة الإقبال على الأصناف البلدية في المناطق الزراعية الجديدة في الصالحية الجديدة في الشرقية والإسماعيلية وطريق القاهرة الإسكندرية ومركز بدر في البحيرة وغيرها.

وأدي تحرير العملة المحلية خلال الفترة الماضية لعزوف التجار والمستوردين عن جلب الموز من الاكوادور بسبب وصول سعره ل50جنيها وبالتالي لن يستطيع أحد شراءه حيث كان سعره قبل تحرير سعر العملة 25جنيها حيث تضاعف سعر المستورد عقب قرار التعويم .



وأكد صالح أن مناطق تركز زراعة المحصول في الأراضي الزراعية القديمة هي مركز اسنا في الأقصر التي تعتبر اكبر تجمع لمساحة الزراعات القديمة للموز في الصعيد ،فضلا عن وجود مناطق أخرى في قنا وأسوان .

وفي المقابل تواصل وزارة الزراعة جهودها لتقنين ضبط زراعة الموز في الأراضي القديمة.

يأتى ذلك بعد قرار وزارة الزراعة، بحظر زراعة أى مساحات جديدة من محصول “الموز” بأراضى الوادى والدلتا بجميع محافظات الجمهورية تطبيقا وتفعيلا للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

وأوضح عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في الزراعة أن الوزارة بدأت في ، تكثيف حملاتها المروية على زراعات الموز لتطبيق قرار حظر زراعات الأصناف شرهة المياه بداية من الموسم الصيفى الجديد، وخاصة الموز بالأراضى القديمة، ورصد المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، صدر مؤخرا ،أن الوزارة تقوم حاليا من خلال لجان من إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، بالإضافة إلى لجان فنية لمعاينة جميع الزراعات حاليا وخاصة الشرهة للمياه وتحويلها إلى الرى الحديث.

وأضاف التقرير أن عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، بناء على تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.



ويعتبر الموز من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه في الأراضي القديمة، حيث يحتاج الفدان الواحد إلى 12 ألف متر مكعب، وهي كافية لزراعة 3 أفدنة من القمح، في مقابل احتياج أقل من المياه الجوفية في الأراضي الزراعية الجديدة التي تعمل وفقا الأساليب المتطورة في الري بالتنقيط.