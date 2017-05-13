كيف تحمي نفسك من فيروس الفدية

متابعات:مع الانتشار الكبير لما يعرف بفيروس الفدية أو "Wanna Cry" هذه نصائح ذهبية كي لاتقع ضحية هذا الهجوم:اعرف كيف ينتشر هذا الفيروس:الطريقة الرئيسية لانشار هذه البرمجيات الخبيثة هي عبر روابط تصلك عبر الايميل أو طرق أخرى ويكون محتوى هذا الرابط برمجيات خبيثة.كما أن تحميل الملفات من

متابعات:

مع الانتشار الكبير لما يعرف بفيروس الفدية أو “Wanna Cry” هذه نصائح ذهبية كي لاتقع ضحية هذا الهجوم:

اعرف كيف ينتشر هذا الفيروس:

الطريقة الرئيسية لانشار هذه البرمجيات الخبيثة هي عبر روابط تصلك عبر الايميل أو طرق أخرى ويكون محتوى هذا الرابط برمجيات خبيثة.

كما أن تحميل الملفات من مصادر غير موثقة قد يجعلك عرضة لأن تصبح الضحية التالية لهذا الهجوم.

ماذا يفعل فيروس الفدية؟

عندما يصل فيروس الفدية إلىجهازك فإنه يقوم بتشفير جمع الملفات الموجودة عليه وتصبح عديمة الفائدة، ولفك تشفير هذه البيانات يطلب الفيروس مبلغا نقديا لتزويدك بكلمة سر فك التشفير.

ماذا تفعل إن أصيب جهازك بالفيروس؟

إذا أصيب الجهاز الذي تستخدمه بفيروس الفدية عليك اتباع الخطوات التالية:

1. إذا كان الجهاز المتضرر لمؤسستك قم بإبلاغ قسم تقنية المعلومات فورا.

2. إذا كان الجهاز المتضرر جهازك الشخصي فخذه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه.

3. أوقف العمليات في الجهاز أو الشبكة مباشرة وقم باستعادة النسخة الاحتياطية.

كيف تقلل احتمال تعرضك لهذا الهجوم؟

• احرص على عمل نسخ احتياطية من بياناتك المهمة باستمرار وذلك لاسترجاعها عند الضرورة.

• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بالكومبيوتر والجوال وذلك لان الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تقوم باطلاق تحديثات تعالج الثغرات التي تستخدمها الفيروسات في الوصول إلى جهازك.

• استخدم برنامج لمكافحة الفيروسات واحرس أن يكون أصليا وحدثه باستمرار.

• تجنب دخول المواقع المشبوهة ولاتقم بتنزيل أي ملفات من مصادر غير موثوقة.