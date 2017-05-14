كيف تحصل على معاش إضافى من شركات التأمين؟

يتجه تفكير كل شخص لكيفية إزالة الفارق بين المعاش الحكومى ومستوى الدخل الذى كان يتقاضاه من عمله قبل بلوغ سن الـ60، بل وتمتد تلك الفكرة إلى ترك راتب شهرى لذويه فى حالة وفاته، يضمن لهم مستوى حياة أفضل، لذا يجب معرفة كيفية عمل وثيقة تأمين معاش تكميلى وشروط إصدارها ؟

يجيبك صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى «mitlico» بأن وثيقة تأمين المعاش التكميلى هى وثيقة اختيارية يصدرها العميل بمحض إرادته لضمان مستوى مادى ثابت له ولذويه فى حال بلوغه سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ويشير إلى أن العميل يستطيع إصدارها من 21 – 65 عاما ولا يهم شركة التأمين معرفة مصدر دخله، طالما أن مبلغ تأمين بوليصة التأمين معقول، والقسط المدفوع مقبول، وفى حال وجود مايخالف ذلك لابد أن تبحث الشركة عن مصدر الدخل للتحقق منه للتأكد من عدم وجود شبهة غسيل أموال.

وأوضح أنه لايشترط أن يعمل العميل بالقطاعين العام أوالخاص، لاحتمالية أن يكون من أصحاب الأعمال الحرة، مؤكد أن مدة الوثيقة لابد ألا تقل عن 10سنوات، ويمكنها أن تصل إلى 25-35 سنة شريطة أن يكون متفقا عليه مابين العميل وشركة التأمين .

ولفت إلى أنه كلما طالت مدة الوثيقة كلما كان مبلغ التأمين كبيرا والقسط المدفوع بسيطا وغير مرهق لكاهل العميل، باعتبار أن طول المدة سيمكن شركته من استثمار المبلغ لمدة طويلة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاهه .

وتابع أن الأوراق المطلوبة لإصدار وثيقة تأمين المعاش التكميلى تتطلب التأمين وبطاقة إثبات الشخصية، إضافة إلى مستندات إثبات الدخل، وإجراء كشف طبى لمعرفة الحالة الصحية له تقوم به شركة التأمين على نفقتها.

وقال إن المعاش يتم صرفه من شركة التأمين فى الحساب البنكى للعميل فى الشهر التالى، لانتهاء المدة المتفق عليها معه وبالقيمة المحددة عند إبرام الوثيقة طالما لم تحدث حالة وفاة أو عجز كلى مستديم، خاصة وأن الشرطين الأخيرين يلزمان شركة التأمين بصرف المعاش من تاريخ ثبوت العجز .

ورأى أن شركات التأمين تقوم بتوعية العميل بقيمة الاشتراك التأمينى الواجب دفعه شهريا، لمراعاة التضخم ومستجدات السوق حتى تبرئ ساحتها من ضآلة المعاش التكميلى الذى سيتقاضاه العميل فور استحقاقه، نظرا لأنها ترد للعميل مادفعه فى صورة راتب شهرى متفق عليه لعدم مراعاتها فروق التضخم.