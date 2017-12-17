كيف تحصل على قرض بنك مصر لتشجيع المنتخب بالمونديال؟

- يتراوح بين 3 و40 ألف جنيه بفائدة 11.45% سنوياًأحمد الدسوقىأجرت "المال"، اتصالاً هاتفياً، بخدمة عملاء بنك مصر -ثانى أكبر بنك فى البلاد- للاستفسار عن الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض للسفر إلى روسيا، بعدما أعلن مؤخراً ضمه رحلات تشجيع المنتخب الوطنى بمونديال روسيا، الذى يقام منتصف العام،

– يتراوح بين 3 و40 ألف جنيه بفائدة 11.45% سنوياً



أحمد الدسوقى

أجرت “المال”، اتصالاً هاتفياً، بخدمة عملاء بنك مصر -ثانى أكبر بنك فى البلاد- للاستفسار عن الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض للسفر إلى روسيا، بعدما أعلن مؤخراً ضمه رحلات تشجيع المنتخب الوطنى بمونديال روسيا، الذى يقام منتصف العام، إلى برامج رحلات السياحة الداخلية والخارجية، ومرابحة الحج والعمرة.

وقالت خدمة العملاء إن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، تتمثل فى خطاب رسمى من العمل يشمل مفردات مرتب العميل، ووصل مرافق حديث، إضافة إلى عرض معتمد من إحدى شركات الطيران التى ستشارك فى سفر المشجعين إلى روسيا، مشيرة إلى أن البنك سيسدد التمويل للشركة مباشرة.

وأشارت إلى أن حجم القرض للسفر إلى روسيا يتراوح بين 3 و40 ألف جنيه، فى حين تتراوح فترة السداد ما بين 3 شهور إلى سنتين، لافتة إلى أن الفائدة على القرض تقدر بـ 11.45% سنوياً.

وضربت خدمة العملاء مثالًا بسيطًا لعميل يصل مرتبه الشهرى إلى 3 آلاف جنيه، فقالت إن هذا العميل سيحصل على قرض يصل إلى 20.5 ألف جنيه، وسيتم سداد كل شهر 1050 جنيهًا على مدار 24 شهرًا.

وقالت إن هذا البرنامج يتوافر منه تمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لكن على العميل الذى يرغب فى الحصول على هذه النوعية من التمويلات أن يذهب الى أحد فروع البنك الإسلامية.

ولم يكن بنك مصر الوحيد الذى أعلن تمويل مشجعى المنتخب، إذ أعلن البنك الأهلى مؤخراً عن توفير هذا البرنامج للعملاء، وبسؤال خدمة عملاء البنك قالت إنه سيتم تفعيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان المنتخب الوطنى قد حجز مقعده فى بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، بعدما أنهى مشواره فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال فى صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقاً على منتخبات أوغندا وغانا والكونغو ويعود الظهور الأخير للمنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم إلى نسخة 1990 التى أقيمت فى إيطاليا.