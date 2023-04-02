كيف تحصل على عائد ادخار 18% ثابتة لمدة 4 سنوات؟

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني شهادة ادخار بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا ولمدة 4 سنوات فما هي مميزاتها؟
معدل الفائدة الثابتة: 18%سنوياً وتصرف شهريا
مدة الشهادة: 4 سنوات
الفائدة تصرف شهرياً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10000 جنيه وبدون حد أقصى
إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار
كما يطرح البنك مجموعة أخرى من شهادات الادخار لمدة 3 سنوات يصل العائد عليها إلى 18.5% سنويا وهي كالتالي.
شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة ثابتة
معدل الفائدة الثابتة: 18% تصرف شهريا، و18.25% تصرف ربع سنوي و18.5% تصرف سنويا
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 350 ألف جنيه بدون حد أقصى
إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار .
شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة شهرية ثابتة
معدل الفائدة الثابتة 17٪ سنوياً
مدة الشهادة: 3سنوات
الفائدة تصرف شهرياً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه بدون حد أقصى
إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار