كيف تحصل على عائد ادخار 18% ثابتة لمدة 4 سنوات؟

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني شهادة ادخار بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا ولمدة 4 سنوات فما هي مميزاتها؟

معدل الفائدة الثابتة: 18%سنوياً وتصرف شهريا

مدة الشهادة: 4 سنوات

الفائدة تصرف شهرياً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10000 جنيه وبدون حد أقصى

إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار

كما يطرح البنك مجموعة أخرى من شهادات الادخار لمدة 3 سنوات يصل العائد عليها إلى 18.5% سنويا وهي كالتالي.

شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة ثابتة

معدل الفائدة الثابتة: 18% تصرف شهريا، و18.25% تصرف ربع سنوي و18.5% تصرف سنويا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 350 ألف جنيه بدون حد أقصى

إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار .

شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

معدل الفائدة الثابتة 17٪ سنوياً

مدة الشهادة: 3سنوات

الفائدة تصرف شهرياً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه بدون حد أقصى

إمكانية الإسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 شهور فقط من تاريخ الإصدار