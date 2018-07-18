كيف تحسب قيمة الضريبة المفروضة على عقارك السكني؟

مها أبوودنتحدد "المال"، فيما يلى قيمة الضريبة العقارية المفروضة على العقارات السكنية، مع اقتراب مهلة السداد الطوعى دون تطبيق الغرامات، والتى مدها وزير المالية الدكتور محمد معيط، مرتين متتابعتين حتى منتصف أغسطس المقبل، بعدما كان أخرها نهاية يونيو الماضى.وأعفت تعديلات القانون التى صدرت عام 2013، ا

مها أبوودن

تحدد “المال”، فيما يلى قيمة الضريبة العقارية المفروضة على العقارات السكنية، مع اقتراب مهلة السداد الطوعى دون تطبيق الغرامات، والتى مدها وزير المالية الدكتور محمد معيط، مرتين متتابعتين حتى منتصف أغسطس المقبل، بعدما كان أخرها نهاية يونيو الماضى.

وأعفت تعديلات القانون التى صدرت عام 2013، العقارات حتى مليوني جنيه باعتبارها سكنًا شخصياً يعفيه الدستور كحق من حقوق المواطنة، ما يعنى أن لكل مواطن إعفاء بقيمة مليوني جنيه من سكن واحد فقط، وفى حالة امتلاكه لعقارات أخرى تصبح خاضعة بالكامل دون أى إعفاء.

ويبلغ سعر الضريبة العقارية 10 % على العقارات المبنية بكافة أنواعها، وتتمتع العقارات السكنية بخصم 30 % من قيمتها الوسقية كمصروفات صيانة سنوية تخصم من الوعاء الضريبى.

ويقدم المحاسب مصطفى سلامة، مدير قطاع ضرائب المبيعات بمكتب نصر أبو العباس، تقييمًا لأسعار بعض الوحدات السكنية، وما يستتبع ذلك من قيمة الضريبة المفروضة عليها.

وأوضحت تقديرات سلامة، أن العقار الخاص الذى تبلغ قيمته مليوني جنيه، يخضع لضريبة بقيمة 120 جنيهًا سنويًا فقط، وفقًا للمعادلات الحسابية التى أقرتها مأموريات الضرائب العقارية مستندة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، وما صدر بعده من كتب دورية وتعليمات تنفيذية شارحة للقانون، وتنشر “المال” صورة من المعدلات الحسابية المنشورة داخل المأموريات الضريبية بشأن كيفية احتساب الضريبة على العقارات.

والعقار الخاص الذى تصل قيمته السوقية إلى 2.5 مليون جنيه، وسيسدد ضريبة سنوية 750 جنيهًا، أما العقار الخاص ذو الـ3 ملايين جنيه، فإنه سيسدد ضريبة بقيمة 1380 جنيهًا، ثم يخضع العقار ذو القيمة السوقية 4 ملايين إلى 2640 جنيه سنوياً، ويخضع العقار الخاص ذو القيمة السوقية 5 ملايين جنيه إلى ضرائب 3900، كما يخضع العقار ذو القيمة السوقية 10 ملايين جنيه، لضريبة بقيمة 10200 جنيه.

أما العقار الإضافى فحساباته مختلفة، ومستندة إلى المعادلات الحسابية التى أقرتها وزارة المالية، فالعقار الإضافى يخضع بالكامل ودون أى مبالغ معفاة من الضريبة.

وأكد أن العقار البالغ 100 ألف جنيه كقيمة سوقية يخضع للضريبة بقيمة 126 جنيهًا، ويخضع العقار ذو القيمة السوقية 200 ألف جنيه لضريبة 252 جنيهًا.

فيما يخضع العقار الإضافى ذو القيمة السوقية 300 ألف جنيه لضريبة بواقع 378 جنيهًأ، ويخضع العقار ذو القيمة السوقية 400 ألف جنيه لضريبة 504 جنيهات، وذو الـ 500 ألف جنيه لضريبة بقيمة 630، والعقار ذو القيمة السوقية مليون جنيه يخضع لضريبة بواقع 1260، كما يخضع العقار الإضافى ذو القيمة السوقية مليوني جنيه لضريبة بواقع 2520، كما يخضع العقار ذو القيمة السوقية 2.5 مليون جنيه لضريبة بقيمة 3150 جنيهًا.

