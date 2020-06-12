كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد زيادات الأسعار الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الثلاثاء الماضي ، عن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، والتى يتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء المنزلي والتجاري.
وتراوحت الزيادة في أسعار الكهرباء ما بين 17-30% للقطاع المنزلي، وتنشر “المال” كيفية حساب المواطن لفاتورته الشهرية طبقا لاستهلاكه كالتالى:-
أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة:
استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ٢٠.٠ جنيه ٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنية مقابل خدمة عملاء = ١ جنيه
استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٤٥.٠ جنيه
٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيه ٥٠ × ٠.٤٨ = ٢٤.٠ جنيه مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه
استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ١٠٣.٥ جنيه
١٥٠ × ٠.٦٥ = ٩٧.٥ جنيه مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيه
استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيه
٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ٥٠ × ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيه مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيه
استهلاك فاتورة الكهرباء ٣٠٠ كيلووات ساعة = ٢٣٧ جنيه
٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ١٠٠ × ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيه مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيه
استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٣٤٨.٠ جنيه
٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ٥٠ × ١.١٨ = ٥٩.٠ جنية مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية
استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٤٦٦.٠ جنية
٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ١٥٠ × ١.١٨ = ١٧٧.٠ جنية مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية
استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = ٥٨٤.٠ جنية
٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ٢٥٠ × ١.١٨ = ٢٩٥.٠ جنيه مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه
استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٦٤٣.٠ جنيه ٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ٣٠٠ × ١.١٨ = ٣٥٤.٠ جنيه مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه
استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٩١٠.٠ جنيه
٧٥٠ × ١.١٨ = ٨٨٥.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية
استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٢٠٥.٠ جنيه ١٠٠٠ × ١.١٨ = ١١٨٠.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيه
استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه ١٢٠٠ × ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيه
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الاستهلاك المنزلى يستحوذ على نصيب الأسد من الطاقة الكهربائية بنحو 41.7% يليه الصناعى بنسبة 27.8% ثم المكاتب والعيادات والبنزينات وغيرها بنسبة 8.5% يليها القطاع التجارى بنسبة 5%.