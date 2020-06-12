طاقة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد زيادات الأسعار الجديدة

تطبق بداية من الشهر المقبل على القطاع المنزلى والتجاري
عمر سالم 5:15 م, الجمعة, 12 يونيو 20 5:15 م, الجمعة, 12 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الثلاثاء الماضي ، عن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، والتى يتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء المنزلي والتجاري.

وتراوحت الزيادة في أسعار الكهرباء ما بين 17-30%  للقطاع المنزلي، وتنشر “المال” كيفية حساب المواطن لفاتورته الشهرية طبقا لاستهلاكه كالتالى:-

‏‎أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة: ‎ 
استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ٢٠.٠ جنيه ‏ ‎٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠  جنية مقابل خدمة عملاء = ١ جنيه ‎ 

استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٤٥.٠ جنيه ‏‎‏

 ‏‎٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠  جنيه ‏‎٥٠ × ٠.٤٨ = ٢٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه

استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ١٠٣.٥ جنيه

‎ ١٥٠ × ٠.٦٥ = ٩٧.٥ جنيه ‏‎مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيه

استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيه

 ‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎٥٠ × ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيه‏

استهلاك فاتورة الكهرباء ٣٠٠ كيلووات ساعة = ٢٣٧ جنيه

 ‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٠٠ × ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيه

استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٣٤٨.٠ جنيه 

٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ٥٠ × ١.١٨  = ٥٩.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية ‎ 

استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٤٦٦.٠ جنية

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ‎ ١٥٠ × ١.١٨  = ١٧٧.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية

استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = ٥٨٤.٠ جنية ‎

فاتورة كهرباء

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٢٥٠ × ١.١٨  = ٢٩٥.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٦٤٣.٠ جنيه ‎ ‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٣٠٠ × ١.١٨  = ٣٥٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎ 

استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٩١٠.٠ جنيه ‎ ‏

٧٥٠ × ١.١٨  = ٨٨٥.٠  جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية ‎ 

استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٢٠٥.٠ جنيه ‎ ١٠٠٠ × ١.١٨  = ١١٨٠.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيه ‎ 

استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه ‎ ١٢٠٠ × ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيه ‎ 

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الاستهلاك المنزلى يستحوذ على نصيب الأسد من الطاقة الكهربائية بنحو 41.7% يليه الصناعى بنسبة 27.8% ثم المكاتب والعيادات والبنزينات وغيرها بنسبة 8.5% يليها القطاع التجارى بنسبة 5%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الكهرباء» توضح طرق المحاسبة بالعدادات مسبوقة الدفع بعد الأسعار الجديدة

عمر سالم 8:52 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20

نواب في البرلمان يطالبون بوقف قرار زيادة الكهرباء حتى انتهاء أزمة كورونا

ياسمين فواز 9:30 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

وزير الكهرباء : من يستهلك أعلى من 650 كيلووات لن يحصل على دعم

عمر سالم 6:06 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

وزير الكهرباء يعلن غدا الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

عمر سالم 2:28 م, الأثنين, 8 يونيو 20

الإعلان عن الزيادات الجديدة بأسعار الكهرباء غدا

عمر سالم 4:45 م, الأثنين, 20 مايو 19