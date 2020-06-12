كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد زيادات الأسعار الجديدة

تطبق بداية من الشهر المقبل على القطاع المنزلى والتجاري

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الثلاثاء الماضي ، عن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، والتى يتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء المنزلي والتجاري.

وتراوحت الزيادة في أسعار الكهرباء ما بين 17-30% للقطاع المنزلي، وتنشر “المال” كيفية حساب المواطن لفاتورته الشهرية طبقا لاستهلاكه كالتالى:-

‏‎أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة: ‎

استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ٢٠.٠ جنيه ‏ ‎٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنية مقابل خدمة عملاء = ١ جنيه ‎

استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٤٥.٠ جنيه ‏‎‏

‏‎٥٠ × ٠.٣٨ = ١٩.٠ جنيه ‏‎٥٠ × ٠.٤٨ = ٢٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه

استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ١٠٣.٥ جنيه

‎ ١٥٠ × ٠.٦٥ = ٩٧.٥ جنيه ‏‎مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيه

استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎٥٠ × ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيه‏

استهلاك فاتورة الكهرباء ٣٠٠ كيلووات ساعة = ٢٣٧ جنيه

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٠٠ × ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيه

استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٣٤٨.٠ جنيه

٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ٥٠ × ١.١٨ = ٥٩.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية ‎

استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٤٦٦.٠ جنية

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ‎ ١٥٠ × ١.١٨ = ١٧٧.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية

استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = ٥٨٤.٠ جنية ‎

‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٢٥٠ × ١.١٨ = ٢٩٥.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٦٤٣.٠ جنيه ‎ ‏‎٢٠٠ × ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٣٠٠ × ١.١٨ = ٣٥٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٩١٠.٠ جنيه ‎ ‏

٧٥٠ × ١.١٨ = ٨٨٥.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية ‎

استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٢٠٥.٠ جنيه ‎ ١٠٠٠ × ١.١٨ = ١١٨٠.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيه ‎

استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه ‎ ١٢٠٠ × ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيه ‎

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الاستهلاك المنزلى يستحوذ على نصيب الأسد من الطاقة الكهربائية بنحو 41.7% يليه الصناعى بنسبة 27.8% ثم المكاتب والعيادات والبنزينات وغيرها بنسبة 8.5% يليها القطاع التجارى بنسبة 5%.