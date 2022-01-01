بورصة وشركات

كيف تحركت مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2021؟ (إنفوجراف)

نجحت البورصة فى تحقيق مكاسب جماعية على مدار عام 2021 بدعم مشتريات المصريين
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10:53 ص, السبت, 1 يناير 22 10:53 ص, السبت, 1 يناير 22

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يرصد التقرير التالي أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2021، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة تصل إلى %10.2، ليقفز إلى 11949 نقطة بنهاية جلسة الخميس الماضى، مقارنة مع جلسة بداية العام الماضى (3 يناير 2021) والتى سجلت 10845 نقطة.

وأشار موقع البورصة المصرية إلى أن مؤشر «EGX70»  ارتفع بنسبة تقترب من %2، ليغلق جلسة الأسبوع الماضى عند مستوى 2205 نقطة.

كان مؤشر بورصة مصر السبعينى قد اختتم تعاملاته فى نهاية أول جلسة العام الماضي عند مستوى 2161 نقطة.

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أما مؤشر بورصة مصر الأوسع نطاقًا «EGX100» فقز بنسبة تصل إلى %4.4، ليسجل 3255 نقطة، مقابل 3119 نقطة في أول جلسة خلال عام 2021.

رأس المال البورصة المصرية السوقي يقفز إلى 756.6 مليون جنيه

ارتفع رأس مال البورصة المصرية السوقي بنهاية العام الماضي بنسبة تصل إلى %17، ليقفز إلى 765.6 مليار جنيه.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى بورصة مصر مطلع العام الماضي بنهاية جلسة (3 يناير 2021) ما يقرب من 653.3 مليار جنيه.

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ونجحت البورصة في تحقيق مكاسب جماعية على مدار عام 2021 بدعم مشتريات المصريين والعرب.

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية

خطة تطوير بورصة مصر

وكشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تعمل على إطلاق مؤشرات جديدة الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المؤشرات الجديدة تتيح مقارنة منطقية بين مؤشرات السوق سواء ذات منهجية الأوزان النسبية المحددة أو تلك المتعلقة بقيم الشركات.

وأضاف “فريد” خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، للاعلان عن حصاد عام 2021 – أن البورصة تدرس إطلاق مؤشر EGX30 محدد الأوزان.

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وتابع: كما تتدرس بورصة مصر أيضًا إطلاق مؤشرات EGX70 وEGX100 ذات أوزان نسبية وفقا لقيم الشركات.

وأكد إن إجمالي زيادات رؤوس الأموال التي نفذتها الشركات المقيدة قد بلغت 20 مليار جنيه خلال 2021 .

وأوضح فريد أن الزيادات المذكورة موزعة بين زيادات نقدية و أخرى عبارة عن أسهم مجانية .

و أشار رئيس البورصة إلى أن تداولات الأوراق المالية غير المقيدة قد قفزت إلى 92.9 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

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