كيف تحركت مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع (جراف)

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحركات متباينة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، اخر جلسات الإسبوع، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وشرائي للمصريين.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسى بنسبة 0.93 % إلى 10831نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03 % إلى 1283 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX100EWI” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35 % ليغلق عند 2040 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 805 ملايين جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وغلب الهبوط على معظم الأسهم المتداولة اذ تراجع 93 سهماً وصعدت أسعار 53 سهما من إجمالى 173 وبقى 22 سهماً دون تغير.

الجراف التفاعلى التالى يوضح حركة مؤشر “egx30” الرئيسي بجلسة اليوم الخميس 11 يونيو 2020:

الجراف التفاعلي التالي يوضح حركة مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بجلسة اليوم الخميس 11 يونيو 2020:

الجراف التفاعلى التالى يوضح حركة مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بجلسة اليوم الخميس 11 يونيو:

وكان محللون فنيون قد توقعوا أن تواصل مؤشرات البورصة حركتها المتذبذبة اليوم راهنين صعود المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو مناطق 11000 – 11100 نقطة باستقراره أعلى منطقة 10600 نقطة .

وأرجعوا هبوط «EGX30» خلال الجلستين الماضيتين إلى عمليات جنى أرباح طفيفة عقب الصعود القوى للمؤشر فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى .

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إن استمرار عمليات جنى الأرباح الطفيف يُعد أمرا طبيعيا عقب صعود المؤشر فى تعاملات مطلع الأسبوع الجارى.

وأوضح أن الضغوط لا تزال مستمرة فى ظل تداعيات “كورونا” السلبية، خاصة فى ظل إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر قد تشهد موجة ثانية للوباء .

ولفت إلى أن المؤشر سيواصل بجلسة اليوم اختبار مستوى 10600 نقطة، مشيرا إلى أن فرص الصعود نحو 11150 نقطة لا تزال قائمة حال قدرة المؤشر على التماسك والبقاء أعلى مستوى الدعم 10650 نقطة .

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال»، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع للجلسة الثانية على التوالى أمس، بعد الصعود القوى خلال بداية تداولات الأسبوع والتى دفعته لتحقيق المستهدفات 10900 – 11000 نقطة.

وأوضح أن هذا التراجع يأتى حتى الآن بشكل طبيعى خاصة أن المؤشر لايزال مستقرا أعلى مستوى 10800 نقطة والذى يعتبر مؤشرا لحماية الأرباح فى الوقت الحالى.

ورجح أن تعاود مؤشرات البورصة الارتفاع خلال جلسة اليوم، وتظل مستويات 11400 و11800 نقطة هى المستهدف حتى الآن.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أداء المؤشرات الثلاثة للبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم (تبدأ من نقطة أساس 100):