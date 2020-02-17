كيف تحركت “الأموال” داخل البورصة المصرية بجلسة الأحد ؟

استحوذت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية على 28.5% مقابل 71.5% لسندات الخزانة

سجلت البورصة المصرية بجلسة الأحد تداولات بقيمة بلغت 1.130 مليار جنيه على 101.343 مليون ورقة مالية “أسهم –سندات”، عبر تنفيذ نحو 14.923 الف عملية تداول، تمت على 176 ورقة مالية منها 9 سندات و 167 سهم .

واستحوذت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية على 28.5% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بقيمة بلغت 323.237 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.909 ألف عملية تداول بكمية 100.581 مليون ورقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم التداول على الأسهم نحو 167 شركة .

فيما استحوذت سندات الخزانة على 71.5% من اجمالي التداول داخل المقصورة، بقيمة بلغت 807.024 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14 عملية تداول على 9 سندات بكمية 762.780 ألف ورقة .

وسجلت بورصة النيل تداولات بقيمة بلغت 260.584 ألف جنيه من خلال تنفيذ 60 عملية تداول على 14 شركة بكمية أسهم بلغت 365.827 ألف سهم، بينما سجلت الأموال في سوق خارج المقصورة نحو 34.771 مليون جنيه عبر تنفيذ 71 عملية على 16 شركة .

وعلى صعيد أكثر الأسهم وفقًا لقيمة التداولات في جلسة البورصة اليوم ، فقد جاء سهم المصرية للاتصالات في المركز الأول بـ 25.995 مليون جنيه، وحل خلفه سهم مصر الجديدة للإسكات والتعمير بقيمة 25.835 مليون جنيه، وثالثًا حل سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بقيمة 19.210 مليون جنيه، ورابعًا جاء سهم البنك التجاري الدولي بقيمة 18.515 مليون جنيه، وخامسًا جاء سهم حديد عز بقيمة 18.344 مليون جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.88% إلى 13737 نقطة ، بينما هبط مؤشر” egx 70″ بنسبة 0.1% إلى 1253 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% إلى 1371 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 1.69% إلى 1868 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.34% إلى 15745 نقطة.

أكثر 10 أسهم من حيث قيمة التداول بجلسة الأحد