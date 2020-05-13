كيف تحركت الأسهم المصرية المرتبطة بتعديلات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

كشف شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، تباين في أداء 4 أسهم مصرية مرتبطة بالتعديلات التي أصدرتها مؤسسة مورجان ستانلي، أمس، بشأن المراجعة النصف سنوية للشركات بالأسواق الناشئة.

وذكرت المراجعة النصف سنوية لمؤشر “إم إس سي أي MSCI” للأسواق الناشئة أو مورجان ستانلي للأسهم الصغيرة خروج شركتين مدرجتين في البورصة المصرية وإضافة أخريين.

وأوضح تقرير المراجعة أنه تم حذف كل من شركتي حديد عز وبايونيرز القابضة، بينما تمت إضافة شركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وابن سينا فارما للأدوية.

وبختام تعاملات البورصة اليوم، ارتفع سهم ابن سينا فارما بنسبة 1.25% إلى 8.91 جنيه، مسجلاً قيم تداولات قدرها 5.83 مليون جنيه، كما صعد سهم القاهرة للاستثمار بشكل محدود بلغ 0.08% ليغلق عند مستوى 12 جنيها وقيم تعاملات 7.41 جنيه.

وأظهرت شاشات التداول، هبوطاً في سهم بايونيرز القابضة بنسبة 2.94% إلى 3.3 جنيه بتداولات بلغت 8.45 مليون جنيه، وسهم حديد عز 6.25% إلى 6.45 جنيه، وتداولات بقيمة 36.4 مليون جنيه.

ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي تصدره مؤسسة مورجان ستانلي، أسواقا من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وتتركز معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي: مصر، والإمارات، وقطر، علما بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.

ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به.

ويؤدي حذف الأسهم من المؤشر إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ جميع التغييرات اعتباراً من نهاية يوم 29 مايو الجاري.

يذكر أن المراجعة النصف سنوية قد كشفت عن إضافة صندوق “جدوى ريت السعودية” للمؤشر القياسي للشركات ذات رأس المال الصغير، ليبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على هذا المؤشر 41 شركة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على هبوط جماعي اذ انخفض المؤشر الرئيسي “egx30” بـ1.8% ليسجل 10396 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 2% ليصل إلى 1114 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” بنفس النسبة ليغلق عند 1830 نقطة.