سيــارات

كيف تتعرف على قدرة الإطار على تحمل السرعات المختلفة؟

أحمد شوقيترتبط تفضيلات العملاء عند شراء قطع الغيار للسيارات بالمواصفات التي تلائم إمكاناتها وحاجاتهم التشغيلية.وبالنسبة للإطارات فإنها تتمايز فيما بينها بالنظر إلى عدة مؤشرات من بينها القدرة على تحمل السرعات المختلفة للسيارة.فيما يلي عرض لدلالات الحروف اللاتينية الموجودة على إطار السيارة والت
9:36 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18 9:36 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي


ترتبط تفضيلات العملاء عند شراء قطع الغيار للسيارات بالمواصفات التي تلائم إمكاناتها وحاجاتهم التشغيلية.

وبالنسبة للإطارات فإنها تتمايز فيما بينها بالنظر إلى عدة مؤشرات من بينها القدرة على تحمل السرعات المختلفة للسيارة.

فيما يلي عرض لدلالات الحروف اللاتينية الموجودة على إطار السيارة والتي توضح قدرة تحمله للسرعة؛ وفق الإرشادات التي يقدمها جهاز حماية المستهلك عند شراء الإطارات.

الحرف

السرعة القصوى التي يتحملها الإطار (كم/ الساعة)

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

H

210

Vr

210

Zr

240

V

240

W

270

y

أكثر من 2070



ويوضح الرسم التالي نموذجًا لهذه الرموز


شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً