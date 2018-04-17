كيف تتعرف على قدرة الإطار على تحمل السرعات المختلفة؟

أحمد شوقيترتبط تفضيلات العملاء عند شراء قطع الغيار للسيارات بالمواصفات التي تلائم إمكاناتها وحاجاتهم التشغيلية.وبالنسبة للإطارات فإنها تتمايز فيما بينها بالنظر إلى عدة مؤشرات من بينها القدرة على تحمل السرعات المختلفة للسيارة.فيما يلي عرض لدلالات الحروف اللاتينية الموجودة على إطار السيارة والت

أحمد شوقي





ترتبط تفضيلات العملاء عند شراء قطع الغيار للسيارات بالمواصفات التي تلائم إمكاناتها وحاجاتهم التشغيلية.

وبالنسبة للإطارات فإنها تتمايز فيما بينها بالنظر إلى عدة مؤشرات من بينها القدرة على تحمل السرعات المختلفة للسيارة.



فيما يلي عرض لدلالات الحروف اللاتينية الموجودة على إطار السيارة والتي توضح قدرة تحمله للسرعة؛ وفق الإرشادات التي يقدمها جهاز حماية المستهلك عند شراء الإطارات.





الحرف السرعة القصوى التي يتحملها الإطار (كم/ الساعة) J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 H 210 Vr 210 Zr 240 V 240 W 270 y أكثر من 2070





ويوضح الرسم التالي نموذجًا لهذه الرموز



