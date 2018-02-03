كيف تتعرف على الدواجن المستوردة الفاسدة ؟

الصاوي أحمدأكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين في القاهرة، أن هناك علامات لفساد الدواجن المجمدة يجب على المستهلك تتبعها وفي حال وجودها بالمنتج يجب التراجع عن الشراء فورًا.وعدّد "سليم"، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن أهم علامة تتواجد في الدواجن الفاسدة هي انتشار رائحة

الصاوي أحمد





أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين في القاهرة، أن هناك علامات لفساد الدواجن المجمدة يجب على المستهلك تتبعها وفي حال وجودها بالمنتج يجب التراجع عن الشراء فورًا.

وعدّد “سليم”، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن أهم علامة تتواجد في الدواجن الفاسدة هي انتشار رائحة كريهة عند الاقتراب من العبوة أو استنشاق رائحة المنتج بوساطة الأنف؛ فإن كانت غير صالحة فإنها ستكون مثل رائحة البيض الفاسد.

وأوضح سليم أن العلامة الثانية هي وجود بقع بنية داكنة اللون في جسم الدجاجة، وهي توجد على السطح والجِلد والطبقة العلوية من لحم الدجاجة، وفي حال وجودها يجب التخلص من المنتج على الفور.

وأضاف نقيب البيطريين أنه فيما يتعلق بالدواجن المستورة من البرازيل التي انتشرت في السوق بشكل كبير حاليًّا، أنها صالحة للاستهلاك بشرط شرائها من جهات معلومة، مثل الشرطة والقوات المسلحة والمنافذ الحكومية، وعدم الشراء من البائعين في الشوارع، وأن يتم حفظها في درجة التجمد التام وهو 20 درجة تحت الصفر.

ونوه بأن تناول الدواجن المجمدة لا يضر- في بعض الأحيان- حتى بعد انتهاء صلاحية التاريخ المدون على العبوة؛ لأن القانون يجبر الشركات الإنتاجية على مد تاريخ الصلاحية بفترة سماح تتخطى اليوم المدون على العبوة؛ تحاشيًا لإصابة المستهلك بأي ضرر، خصوصًا الذي لا يهتم بملاحظة تاريخ الصلاحية أو لا يجيد القراءة.

من جانبه ثمّن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، دور الحكومة في توفير منتجات استراتيجية، مثل الدواجن، بأسعار مناسبة.

وأكد السيد أن هناك استثمارات جديدة بقطاع الدواجن سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة، بقيمة 18 مليار جنيه من خلال نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن سعر الدواجن البيضاء المحلية حاليًّا 25 جنيهًا للمستهلك، وسعر طن العلف وصل لـ7050 جنيهًا، داعيًا الحكومة لتوفير مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء والعلف بسعر مناسب؛ للعمل على خفض سعر البيع في النهاية.