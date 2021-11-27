طاقة

كيف تتعامل مع مهمات الكهرباء خلال الأمطار وتجنب الصعق بالتيار

الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة
عمر سالم 6:09 م, السبت, 27 نوفمبر 21 6:09 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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شهدت مصر الأسبوع الماضي تساقط كثيف للأمطار، على بعض المحافظات مثل الإسكندرية، والقاهرة، وسط مخاوف من حدوث أي حوادث صعق بالكهرباء، ما تحذر منه وزارة الكهرباء بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، استعداداً لأي امطار أخري قد تحدث على مدار فصل الشتاء.

وكشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء لـ”المـال”، عن أنه نظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد على مدار فصل الشتاء، فإن الوزارة دائما ما توضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

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مركز تحكم كهرباء
مركز تحكم كهرباء

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة – اكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

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5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار

وأشار حمزة إلى أن جميع الشركات استعدت لدخول فصل الشتاء، من خلال عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، وإعادة تربيط المناولات، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار وأسقف الأكشاك، لافتا إلى إخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة، لتجنب الصعق لأي مواطن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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