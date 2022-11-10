كيف تتصرف بلتون القابضة في قرض المالك الإماراتي البالغ 1.34 مليار جنيه ؟

قالت شركة بلتون المالية القابضة إن القرض الحسن الممنوح من المالك الإماراتي والبالغ 1.34 مليار جنيه سيجري استخدامه في دعم أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة .

وأضافت بلتون القابضة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن هذا القرض سيوفر لها سيولة نقدية تعزز من الهيكل التمويلي للمجموعة وتساهم في تحسين وتطوير النظم التكنولوجيا الخاصة بكافة شركاتها.

وأعلنت بلتون في 8 نوفمبر الجاري شروعها في إجراءات الحصول على قرض حسن بقيمة 1.34 مليار جنيه من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية المستحوذة على الشركة منذ أغسطس الماضى.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن هذا القرض سيكون حسنًا بدون فوائد لمدة سنة من تاريخ استلامه.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرض سيجرى منحه من شركة شيميرا للاستثمار مباشرة أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها ، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر الجارى.

انتقال حصة الأغلبية في بلتون القابضة إلى شيميرا الإماراتية أغسطس الماضى

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأصبحت بلتون -إحدى الشركات التابعة لشيميرا للاستثمار الإماراتية- منذ أغسطس الماضى بعد تنفيذ عرض شراء 55.9% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه.

وتولّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولَّى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وأعلنت بلتون المالية القابضة فى 31 أغسطس الماضى انتخاب مجلس إدارة جديد شمل 4 أعضاء جدد ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية .

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية بتاريخ 31 أغسطس الماضى، عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.

تسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة مقابل 700 ألف دولار

وأفصحت بلتون القابضة في 26 أكتوبر الماضى عن تسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل دفع 700 ألف دولار.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا النزاع يختص بإحدى شركاتها التابعة المؤسسة في الولايات المتحدة، دون ذكر اسمها أو أى تفاصيل أخرى حول أطراف النزاع وموضوعه.

وشرعت بلتون منذ ديسمبر 2020، في إجراءات بيع حصتها فى شركة” أرباخ جرايسون” الأميركية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح (ليس واضحا ما إذا كانت هذه الشركة محل النزاع أم غيرها).

وتواجه بلتون نزاعًا قضائيًا محليًا مرفوعا ضدها من إحدى الشركات المصرية للمطالبة بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث اكتتاب مر عليه 4 سنوات تقريبًا.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة (9 أكتوبر الماضى)، إن هذه الدعوى رفعتها إحدى الشركات ضد بلتون لتداول الأوراق المالية (التابعة) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان مقرر نظرها بجلسة 4 أكتوبر الجاري ، ثم تقرر تأجيلها.

ولم تفصح بلتون عن اسم الشركة الرافعة للدعوى والتى تطالبها بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث الطرح فى البورصة منذ أربعة أعوام تقريبا (2018).

وتطالب الشركة المدعية بالمبلغ المشار إليه كتعويض، عما تدعيه من أضرار لحقت بها من التأثيرات السلبية لضعف عملية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة على السوق عام 2018، بما أدى إلى عدم تمكنها من طرح أسهمها فى البورصة بسبب تأثر السوق بتداعيات الطرح.