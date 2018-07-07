كيف تتحرك الأسهم القيادية بالبورصة هذا الأسبوع ؟

منى عبدالبارييواصل الأداء المتذبذب فرض سيطرته على البورصة المصرية هذا الأسبوع، ما سينعكس على تحركات الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي EGX30، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 .وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن كلا المؤشرين الثلاثيني والسبعيني سيتحرك

منى عبدالباري

يواصل الأداء المتذبذب فرض سيطرته على البورصة المصرية هذا الأسبوع، ما سينعكس على تحركات الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي EGX30، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 .

وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن كلا المؤشرين الثلاثيني والسبعيني سيتحركان في نطاق ضيق حيث يفرض الأداء المتأرجح سطوته هذا الأسبوع.

وكشف الأعصر عن توقعاته لتحركات عدد من الأسهم المؤثرة على صعيد المؤشر الثلاثيني، ومؤشر EGX70 والتي جاءت كالتالي:

على صعيد المؤشر الرئيسي رجح تحرك سهم بورتو جروب بين 0.25 و 0.28 جنيه، مقارنة بـ 0.26 جنيه الخميس، والقلعة للاستشارات المالية بين 3.35 و 3.65 جنيه، مقارنة بـ 3.53 جنيه الخميس، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بين 8.30 و 9.40 مقابل 8.52 جنيه الخميس.

وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بين 11.25 و 12 جنيه، مقارنة بـ 11.7 جنيه الخميس، وسهم الحديد والصلب المصرية بين 6.25 و 6.75 جنيه، مقارنة بـ 6.47 جنيه الخميس، وسهم المصرية للاتصالات بين 13.85 و 14.70 جنيه، مقابل 14.11 جنيه، وسهم بالم هيلز للتعمير بين 4.10 و 4.55 جنيه، مقارنة بـ 4.29 جنيه الخميس.

وعلى صعيد تحركات أبرز الأسهم على المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بين 9 و 9.80 جنيه، مقارنة بـ 9.23 جنيه الخميس، وسهم راية لخدمات مراكز الاتصال بين 10.40 و 11 جنيه، وسهم ابن سينا فارما بين 10.80 و 11.40 جنيه، مقارنة بـ 11.10 جنيه الخميس.

وأيضا سهم اسيك للتعدين “اسكوم” بين 9.40 و 10.70 جنيه، مقارنة بـ 9.94 جنيه الخميس، وسهم مينا للاستثمار السياحي بين 2.35 و 2.90 مقارنة بـ 2.54 الخميس، وسهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بين 4.90 و 5.5 جنيه، مقارنة بـ 5 جنيهات الخميس الماضي، وسهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بين 4.10 و 4.60 جنيه، مقابل 4.3 الخميس.

ويتوقع محللون أن تٌمنى البورصة خلال الشهر الجاري وشهر أغسطس المقبل باتجاه عرضي مائلا للهبوط مدفوعة بفترة الإجازات، وهدوء وتيرة تعاملات المستثمرين الأجانب.

