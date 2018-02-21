كيف تتحدد حصص موزعى السيارات للعلامات التجارية؟

أحمد نبيل وأحمد شوقى يشهد سوق السيارات، حالة من الصراع، بين موزعى العلامات التجارية المختلفة، للاستحواذ على توزيع النسبة الأكبر، للماركات التى تلقى رواجًا، منها رينو، ونيسان، وهيونداى، وشيفروليه ففى الوقت الذى يضرب فيه الركود سوق السيارات، يتسابق الموزعون فيما بينهم، لتصريف حصتهم من الطرازات التى

أحمد نبيل وأحمد شوقى

يشهد سوق السيارات، حالة من الصراع، بين موزعى العلامات التجارية المختلفة، للاستحواذ على توزيع النسبة الأكبر، للماركات التى تلقى رواجًا، منها رينو، ونيسان، وهيونداى، وشيفروليه ففى الوقت الذى يضرب فيه الركود سوق السيارات، يتسابق الموزعون فيما بينهم، لتصريف حصتهم من الطرازات التى لا تلقى طلباً مرتفعاً، ويتنافسون لاقتناء الحصة الأكبر من المركبات المطلوبة.

أكد تامر الليثى، رئيس مجلس إدارة «الليثى للسيارات»، أن عملية توزيع الحصص تتم وفق محددات من بينها رؤية الوكيل للسوق، وحجم مبيعاته المستهدفة.

وتابع: «تحديد الحصص من خلال اجتماع الموزعين السنوى، الذى يقوم فيه الوكلاء بتحقيق التوازن فى عملية التوزيع، بين التجار من خلال متوسط التوزيع، وحجم الطلب، والقوى الشرائية فى المناطق المختلفة».

وأشار إلى أن سياسة التوزيع ترجع إلى رؤية الوكلاء فى الانتشار فى مناطق بعينها، لتكون ضمن خريطة تواجد مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة.

أما عن تفضيل موزعين عن طريق مديرى الشركات؛ قال إن بعض الشركات تتجه لتفضيل تجار، دون النظر إلى قوة الموزع، وانتشاره، لأسباب تتعلق بسياسة الشركة فى توزيع منتجاتها، ومجال تغطية التجار لها.

ولفت إلى أنه ليس من مصلحة الموزع أن يحصل على حصص كبيرة، لا يستطيع تصريفها، بخلاف الموزعين الذين يعملون على تغطية مناطق جغرافية واسعة، وفى محافظات مختلفة.

وتابع أنه من مصلحة الوكلاء أن يطلب الموزعين أعداد كبيرة من السيارات، التى تنعكس على حجم تواجد منتجاتهم ومبيعاتهم داخل السوق.

وأكد أن القدرة المالية، ورأس المال للموزعين، المتحكم الرئيسى فى حجم الحصة التى يستحوذ عليها من كل علامة، لا سيما أن وكلاء السيارات حالياً يتبعون سياسة دفع إجمالى ثمن الحصص قبل توريدها.

ويذكر أن هناك وكلاء كانوا يتبعون سياسة توريد السيارات كأمانات للموزعين، إلا أن الظروف الاقتصادية أجبرت الوكلاء على دفع إجمالى ثمن الحصص قبل التوريد.

أما عن سوق السيارات، قال عبد السلام، إن قرار تخفيض الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى، يؤثر بالإيجاب على حجم مبيعات السيارات بارتفاعها بنسب بين 15 إلى %20، حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب عمليات البيع تتم عبر نظام التقسيط، عن طريق تمويل البنوك وشركات التمويل لتستحوذ على ما يقرب من %70 من إجمالى مبيعات السوق ككل.

وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن تحديد حصة كل موزع من السيارات، حسب القدرة المالية ومستوى الثقة بين الموزع والوكيل، التي يكتسبها الموزع من أعماله السابقة. أضاف أن الوكيل يفضل الموزع صاحب الإمكانات والعباءة المالية الأكبر، لضمان نجاحه في تسويق وبيع السيارة.

وأضاف أن كبار الوكلاء يفضلون الموزعين القدامى، الذين أثبتوا جدارة في سوق السيارات، ولا يلجأون إلى إجراء تغييرات كبيرة في شبكة التوزيع إلا في أضيق الحدود.

وأوضح أن الموزع الذي يكتسب ثقة الوكلاء يمكنه الحصول على كمية السيارات التي يريدها بالتسهيلات التي يرغبها، كما يمكنه الحصول على تخفيضات سعرية؛ موضحًا أن الموزع الذي يسعى لتحقيق أرباح سريعة، من خلال التنقل بين الوكلاء المختلفين، يفقد ثقة الوكلاء، لا يحصل على امتيازات كثيرة.

وأشار إلى أن الوكيل يضع ثقته في الموزع الذي يمكنه سداد المستحقات المالية عليه بشكل كامل؛ لذا تتدخل العباءة المالية للموزع في تحديد الحصة التي يستحقها.

ولفت إلى أن بعض الوكلاء الضعفاء يحاولون ضمان ولاء الموزع، من خلال فرض رسوم تأمينية عليهم، لا يمكنهم الحصول عليها سوى عند التخارج، وتحديد قيمة هذه الرسوم بناء على الحصة التي يرغب الموزع في الاستحواذ عليها من سيارات، كما يواجه هؤلاء الموزعون مشكلات عند رغبتهم في الحصول عليها، ويفقدون جزءًا من الرسوم التأمينية؛ معتبرًا أن الرسوم تعتبر ضغطًا على الموزع.

وأشار إلى أن هذه الرسوم تمثل خسارة بالنسبة للموزع، لأنها عبارة عن سيولة مجمدة، لا يستطيع استغلالها، أو تدويرها، لتحقيق ربحية منها، ومن ثم يضطر لزيادة سعر السيارة لتعويض هذه الخسارة.

وأكد أحد موزعى السيارات اليابانية، أن هناك علامات استفهام بشأن توزيع الحصص للتجار، التى من بينها ضخ حصص كبيرة لبعض الموزعين على حساب باق شبكة التوزيع.

وأضاف أن سياسات إدارات الشركات، تتجة لتمييز أحد الموزعين، لا سيما للسيارات المطلوبة، التى تلقى قوائم حجز طويلة، موضحاً أن هناك شركات تستحوذ على الحصة الأضخم، ما يدفعها للتحكم فى الأسعار فى ظل عدم وجود السيارات داخل السوق، سواء للوكلاء، أو باق شبكة التوزيع.

وطالب بضرورة اتباع سياسات التوازن والعدالة، بين التجار والموزعين، لا سيما أنه يصب فى صالح الوكلاء، عن طريق زيادة مبيعاتهم واستقرار أسعارهم داخل السوق، ما يعمل على ترسيخ اسم علاماتهم عند المستهلكين.

وقال إن التمييز بين الموزعين يتم من خلال بعض مديرى الشركات فى توزيع الحصص، دون النظر إلى الآليات الأساسية لعملية التوزيع، التى من بينها قدرة الوكلاء المالية وانتشارهم والمناطق الجغرافية وغيرها.