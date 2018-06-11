كيف تأثرت البورصة المصرية بتغيير 8 حكومات سابقة؟

مصطفى طلعت كما أن لكل عملة وجهين، وأن الاقتصاد هو الوجه الثاني للسياسة، ومن ثم فالقرارات السياسية يكون لها تأثير مباشر (أو غير مباشر) على الاقتصاد، وبالتالي ينتقل هذا التأثير إلى أسواق المال، نرصد في السطور التالية كيف تتاثر البورصة المصرية بتعيين حكومات جديدة.إبراهيم النمر رئيس



مصطفى طلعت



كما أن لكل عملة وجهين، وأن الاقتصاد هو الوجه الثاني للسياسة، ومن ثم فالقرارات السياسية يكون لها تأثير مباشر (أو غير مباشر) على الاقتصاد، وبالتالي ينتقل هذا التأثير إلى أسواق المال، نرصد في السطور التالية كيف تتاثر البورصة المصرية بتعيين حكومات جديدة.

إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الإستثمار “نعيم”، استعرض مدى تاثر مؤشر البورصة المصرية “EGX30” بقرار اختيار رؤساء وزراء جدد، وتحركات السوق، خصوصاً في الأيام الأولى لتولي رئيس الحكومة مهام عمله بشكل رسمي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدراً قراراً قبل أيام، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الأسبوع الماضي.

وأكد “النمر”، في ورقة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن الأيام الأولى لكل من رؤساء الوزراء السابقين كان لها تأثير إيجابي على تحرك السوق، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي على مكاسب 7 مرات من بين 8 في الأيام الأولى لتعيين رئيس الحكومة، وحتى حدوث أول تصحيح.

وأشار إلى أنه في حال استثناء حكومتي الفريق أحمد شفيق ود. عصام شرف من هذه الإحصائية، حيث إن سوق المال كانت مغلقة وقت بدء توليهما مهام المنصب، نجد أن السوق في كل الحالات تستجيب إيجابياً لقرار اختيار حكومة جديدة.

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني بالنعيم أن تتفاعل السوق بطريقة إيجابية مع اختيار د.مصطفى مدبولي، مؤكدا أنه قد يكون من السابق لأوانه توقع أن يؤدي ذلك لانتهاء موجة التصحيح الأخيرة التي ضربت السوق مؤخراً.

يذكر أن البورصة قد فقدت أكثر من 2000 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متأثرة بدخولها في حركة تصحيح فنية، بالإضافة إلى ترقب استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي برفع جديد لأسعار الوقود.