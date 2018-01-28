كيف استقبل الناشرون معرض الكتاب في يومه الأول؟

البعلي: انطلاقة هادئة ونتوقع التحسن مع الوقتبكر: القارئ الحقيقي بحضر في اليوم الأولعبدالمنعم: سيكون أفضل من العام الماضيعلي راشداستقبل الناشرون الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكتاب بمزيد من التفاؤل، آملين أن تكون دورة موفقة هذا العام، رغم أن الطقس لم يستقبلهم بشكل مناسب، حيث راحت -ض

البعلي: انطلاقة هادئة ونتوقع التحسن مع الوقت

بكر: القارئ الحقيقي بحضر في اليوم الأول

عبدالمنعم: سيكون أفضل من العام الماضي

علي راشد



استقبل الناشرون الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكتاب بمزيد من التفاؤل، آملين أن تكون دورة موفقة هذا العام، رغم أن الطقس لم يستقبلهم بشكل مناسب، حيث راحت -ضحية الخيام التي تم تأسيسها بشكل غير جيد- مئات الكتب التي غرقت في المياه قبيل افتتاح المعرض بساعات، إلا أن الناشرين حاولوا تناسي الأمر ليركزوا على إصداراتهم الجديدة والدورة الجديدة للمعرض مقدمين مجموعة من الأعمال التي حاولوا اختيارها بعناية، وأيضا خصومات خاصة لجذب القراء.

أكد الناشر محمد البعلي، مدير دار “صفصافة” للنشر والتوزيع، أن انطلاقة المعرض كانت هادئة كالعادة، وربما ساعد في ذلك برودة الجو، متوقعا أن يتحسن الإقبال مع الوقت.

وأشار إلى أن “صفصافة” تتواجد بالمعرض هذا العام بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإصدارات سواء فكرية أو أدبية عربية أو مترجمة من لغات مختلفة وهي حوالي 24 إصدار تقريبا منها ما صدر على المعرض خصيصا ومنها ما صدر قبله بقليل، وليس الهدف هو الكم بقدر الكيف، ومنها كتاب “ومن بعدنا الطوفان” لمينيكا شيبر وهو كتاب يتحدث عن نهاية العالم وحكاياتها في الثقافات المختلفة والكاتبة لها كتاب آخر معنا اسمه “المكشوف والمحجوب” في 2017 ونجح إعلاميا وعلى مستوى المبيعات وهو ما شجعنا لترجمة كتاب ثان لها، ومن ضمن المترجمات لدينا كتاب فلسفي تاريخي وهو “العنف والإنسان” ليورج باربروفسكي عن كيفية تأثير العنف على سلوكيات وتكوينات البشر والمجتمعات وهو مترجم من الألمانية وكاتبه فيلسوف ومؤرخ ألماني.

ولفت البعلي إلى أن لديهم أكثر من رواية مترجمة من مختلف أنحاء العالم من إفريقيا ومن أوربا ومن أمريكا الشمالية وكندا والعديد من الإصدارات الأخرى من آسيا وهكذا، كذلك كتب مختلفة وروايات تحكي أجزاء من ثقافات الشعوب المختلفة، وهناك من الأعمال الإبداعية العربية المؤلفة هناك مجموعة قصصية لمحمود توفيق وهي “15 م2 سعادة” وهو كاتب مصري شاب فاز سابقا بجائزة المعهد الفرنسي للكتاب الأول وجوائز أخرى، وكتاب ثان عبارة عن مذكرات لكاتب عراقي وهو “أوجاع الوردة” لعدنان ياسين.

وأضاف أن هناك مجموعة من الإصدارات الأخرى التي صدرت قبل المعرض مباشرة ولم تأخذ وقتها من اهتمام الجمهور لأن فترة ما قبل المعرض يكون الاستعداد له فهناك طبعة جديدة من رواية “القضية” لكافكا، كذلك كتب من الصين وهي بحثية ودراسات ضمن سلسلة قراءات صينية مثل “التحول الديمغرافي” و”التنمية الخضراء” وغيرها.

وأكد الناشر شريف بكر، مدير دار “العربي” للنشر والتوزيع أن أول يوم في المعرض دائما يكون الحاضر الأول فيه هو القارئ الحقيقي الذي يأتي لمجموعة من العناوين التي يشتريها بالفعل، ودائما ما تجده يسير بورقة مكتوب عليها أسماء الكتب التي يريدها، وهذا بالفعل ما حدث، أما عن الإصدارات التي تتوفر لديهم في المعرض هذا العام فأشار إلى أنهم أصدروا 60 عنوانا جديدا على المعرض.

ولفت إلى أنه من أهم الإصدارات “لن أمنحكم كراهيتي” من فرنسا لأن الكتاب ليس مجرد رواية بل هو توثيق لقصة شخصية فإذا تخيلنا أن شخصا له صديق استشهد في ثورة يناير فكتب توثيقا شخصيا لما حدث بالتفصيل وكيف عرفوا الخبر وكيف كان شعورهم عقب تلقيهم تلك الصدمة، فهو يوثق بالضبط وهو صحفي يوثق بعدما توفت زوجته في أحداث الإرهاب في فرنسا في نوفمبر 2015، فيحكي كيف حدث الخبر وتأثيره على ابنه الوحيد وعمره عامان، وجاءت ردود فعل جيدة على الرواية في معرض الشارقة، ومن المهم أيضا أول إصدارين لنا من سلسلة “ماذا تعرف عن؟” وهذه سلسلة جديدة لتوضيح مفاهيم وقضايا كثيرة حولنا بشكل سلس وبسيط لمن ليس لهم علاقة بالمصطلحات المتخصصة مثل مصطلح اقتصادي مثل “الإغراق” يشرح بشكل أسئلة وأجوبة، كذلك من لا علاقة له بالسياسة نقدم له شرح “البريكست” وهو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي أيضا بطريقة سلسة وبلغة بسيطة، ومن تأليف خبراء في المجالات المختلفة.

وأكد بكر أيضا على أهمية إصدار مثل رواية “المغفلون” وهي رواية مهمة لأنها للمرة الأولى ينتقد فيها صاحبها كاتبا موجودا بالفعل بشكل مباشر ولم يذكر اسمه لكن مع السير بطول الأحداث تستطيع معرفته ولغة الرواية عبقرية لأن القصة سطحية فتروي عن شخص خانته حبيبته مع الكاتب المشهور فهو ينتقم منه من خلال رسالته التي يكتبها لهم بكل ما قاموا به وكيف أذوه ولكن القصة لها معاني أعمق من ذلك لينتقد العالم من حوله، فأهميتها تنبع من انتقادها للقرن الواحد والعشرين بشكل صريح جدا.

ومن إصدارات العربي أيضا المهمة في نظره رواية “دكان الساري” وهي أول رواية لهم من الهند وحققت مبيعات جيدة في معرض الشارقة، كذلك كتاب “النشوة المادية” لكليزيو الحاصل على نوبل وهو ينتقد المادية وهو كتاب فلسفي يبحث في المادة ووجهة نظره أنه يريد البحث في المادة أكثر من الحديث في الأشياء المعنوية.

أما أحمد سعيد عبد المنعم، مدير دار “منشورات الربيع” للنشر والتوزيع فلفت إلى أن الإقبال على اليوم الأول لمعرض الكتاب ليس فقط مجرد حضور الكثير من الجمهور وإنما يقاس الأمر بالقوة الشرائية، مؤكدا أن اليوم الأول من هذا العام أفضل من العام الماضي، مما يوحي بأن الدورة 49 للمعرض ستكون أفضل حالا من سابقتها.

وأضاف عبد المنعم إلى أن مبيعات اليوم الأول كانت جيدة إلى حد كبير بالرغم من أنهم لم يكونوا قد علقوا لافتات الدار على جناحهم، وعن الأعمال التي يشاركون بها في المعرض هذا العام أكد أن من بين الإصدارات المهمة كتاب “السينما والرقص على الحبال المشدودة” لكريم فرغلي، و”ظل طائر خفيف” لحازم عزت سعد، و”هجرات الموريسكيين” لعبد اللطيف مشرف، و”سورة الأفعى” لمصطفى الشيمي، ولنوال السعداوي كتاب “المرأة والجنس”.

ولفت عبد المنعم إلى أن كتابين جديدين مختلفين تماما من بين إصداراتهم على المعرض يهتمان بنوعية القارئ المحب للشغف والتفكير وهما كتاب “الحلو والمر” لأمير تاج السر، و”جن إيراني” لبهرام صادقي.