كيف استفاد قطاع النقل السياحى من مبادرة المركزى للإحلال والتجديد؟

■ رزق: 150 أتوبيسًا جديدًا دخل السوق خلال آخر 7 أشهردعاء محمود: بعد مرور عام ونصف على إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى، لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحى، تباينت آراء ممثلى القطاع، ما بين مؤيد ومعارض لحجم الاستفادة من المبادرة، مؤكدين أن الاشتراطات الصعبة التى وضعها المركزى ح

■ رزق: 150 أتوبيسًا جديدًا دخل السوق خلال آخر 7 أشهر



دعاء محمود:



بعد مرور عام ونصف على إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى، لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحى، تباينت آراء ممثلى القطاع، ما بين مؤيد ومعارض لحجم الاستفادة من المبادرة، مؤكدين أن الاشتراطات الصعبة التى وضعها المركزى حرمت شريحة كبيرة من العملاء من الحصول على التمويل، بالإضافة إلى ضعف حركة التشغيل وارتفاع أسعار الأتوبيسات.



بينما يرى آخرون أن أصحاب شركات النقل السياحى استفادوا من المبادرة بشكل كبير، مطالبين بإشراك البنوك الخاصة فى مبادرة المركزى لتسهيل الإجراءات.



وتهدف مبادرة «المركزى» إلى إعادة المنشآت الفندقية المعطلة، أو التى تحتاج لأعمال صيانة، للعمل وفقًا لتصنيفها الطبيعى (عدد النجوم)، دون الحاجة لخفض أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحى ليتلاءم مع تطورات السوق.



ورصد البنك المركزى 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، بسعر عائد %10 وحد أقصى 10 أعوام، وفقًا للدراسة الائتمانية المقدمة من صاحب المنشأة المطلوب تجديدها، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.



فى هذا السياق، قال وجيه رزق الله، رئيس شركة استراباص للنقل السياحى، وعضو غرفة شركات السياحة، إن القطاع استفاد بشكل كبير من المبادرة، موضحًا أنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 رفضت البنوك منح التسهيلات اللازمة للشركات والفنادق المتعثرة لإجراء أعمال التجديد.



وأضاف رزق لـ«المال»، أن المبادرة جاءت بمثابة إنفاذ للقطاع السياحى بشكل عام، وأساطيل النقل السياحى من المعاناة التى بدأت منذ عام 2011، وحالت دون قدرة مستثمرى القطاع على إجراء التطوير اللازم للأسطول، مشيرًا إلى أنه خلال الـ7 أشهر الماضية تم إضافة أكثر من 150 أتوبيسًا سياحيًّا جديدًا لسوق النقل.



وتابع أن المبادرة يسرت على الشركات عمليات شراء الأتوبيسات، والتى تشهد ارتفاعًا فى الأسعار، إذ يصل سعر الأتوبيس الواحد إلى 3.5 مليون جنيه، قائلاً: «إنه بدون المبادرة كانت الشركات تسدد نفس سعر العربة فوائد.

ولفت إلى أن الاعتماد على المنتج المحلى لا يشكل أزمة بالنسبة للشركات، فى حين أن سعر الأتوبيس المستورد يصل إلى 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الاعتماد على المنتج المحلى يسهم فى تشجيع التصنيع والعمالة المحلية.



وكان البنك المركزى المصرى، أعلن الضوابط الأساسية لمبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى والفنادق العائمة، وتشمل الضوابط ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.



ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.

وطالب رزق بضرورة إشراك البنوك الخاصة فى المبادرة، وذلك لتسهيل الإجراءات بشكل أسرع، ومنعًا للروتين، موضحًا أن مشاركة بنكى الأهلى ومصر غير كافٍ.

ومن جانبه، قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن القطاع استفاد من المبادرة لإجراء أعمال التطوير اللازمة للأسطول بشكل محدود، وذلك نظرًا لضعف حركة التشغيل، وارتفاع أسعار الأتوبيسات.



وأضاف فليفل أنه يمكن الاستفادة بشكل أكبر من المبادرة فى حال استمرارها بعد عودة الحركة السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعة، موضحًا أن زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بالأتوبيسات مثل الوقود وقطع الغيار والكاوتشات وغيرها بنسبة تقترب من الـ%100 من حجم الاستفادة.

وكانت وزارة البترول أعلنت فى بيان لها خلال شهر يونيو الماضى، عن رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه، وبنزين 80 أوكتين إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتين إلى 7.75 جنيه من 6.60 جنيه للتر.



وفى سياق متصل، أكد صبرى راغب، رئيس مجلس إدارة شركة كاردينال للنقل السياحى، أن الاشتراطات الصعبة التى وضعها المركزى حَرَمت شريحة كبيرة من أصحاب الشركات بالاستفادة من المبادرة، مضيفًا أن الشروط كانت «صعبة» فى ظلِّ الظروف التى يمرُّ بها القطاع.