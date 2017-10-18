كيف استفاد القطاع السياحى من مبادرة تجديد الفنادق؟

❏ مستثمرو البحر الأحمر: البنوك رفضت الكثير من المتقدمين.. وأسعار الفائدة مرتفعة ❏ «الأهلى»: قدمنا قروضًا لفنادق بمرسى علم والغردقة.. و«مصر» يدرس منح تمويلات جديدة بشرم الشيخأحمد الدسوقى ـ دعاء محمود9 أشهر مرت على مبادرة البنك المركزى المصرى، لتجديد وإحلال الفنادق والعائمة

❏ مستثمرو البحر الأحمر: البنوك رفضت الكثير من المتقدمين.. وأسعار الفائدة مرتفعة

❏ «الأهلى»: قدمنا قروضًا لفنادق بمرسى علم والغردقة.. و«مصر» يدرس منح تمويلات جديدة بشرم الشيخ

أحمد الدسوقى ـ دعاء محمود

9 أشهر مرت على مبادرة البنك المركزى المصرى، لتجديد وإحلال الفنادق والعائمة منها وأساطيل النقل السياحى، وهى المبادرة التى تهدف لإعادة المنشآت الفندقية المعطلة، أو التى تحتاج لأعمال صيانة، للعمل وفقا لتصنيفها الطبيعى (عدد النجوم)، دون الحاجة لخفض أسعارها بشكل مبالغ فيه.

ورصد البنك المركزى 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، بسعر عائد %10 وحد أقصى 10 أعوام، وفقاً للدراسة الائتمانية المقدمة من صاحب المنشأة المطلوب تجديدها.

وتباينت أراء ممثلى القطاع، ما بين مؤيد ومعارض لحجم الاستفادة من المبادرة، مؤكدين أن الاشتراطات الصعبة التى وضعها المركزى حرمت شريحة كبيرة من العملاء من الحصول على التمويل، بينما يرى أخرين أن عددًا منهم استفاد طالما استوفى الشروط.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وصاحب مجموعة فنادق، إن القطاع السياحى لم يستفد بالشكل المطلوب من مبادرة المركزى، مضيفاً أن القليل من الفنادق من استفاد.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أولها الاشتراطات الصعبة، التى وضعها المركزى للاستفادة من المبادرة، فضلاً عن رفض البنوك لعدد من أصحاب الفنادق للحصول على التمويل، قائلاً: “هذه الأسباب تؤكد عدم تفعيل المبادرة ومساندة القطاع بالشكل المأمول”.

كان «المركزى» استبعد عملاء السياحة المتعثرين فى سداد التزاماتهم من الاستفادة بالمبادرة، وتعد أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة هو أن يكون الغرض الأساسى من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

وأشار إلى أن أصحاب الفنادق والفنادق العائمة يعانون من زيادة سعر الفائدة، التى تصل إلى 19.5 %، مطالباً بخفض النسبة حتى تتلاءم مع الأوضاع التى يمر بها القطاع السياحى، الذى تكبد الخسائر على مدار 6 أعوام.

أكد مصدر مسؤول بالبنك الأهلى-أكبر بنك حكومى فى مصر-أن مصرفه ضخ قروضًا لعدد من الفنادق التى تعمل فى مدينتى “مرسى علم والغردقة” لإجراء عمليات إحلال وتجديد خاصة بها، ضمن المبادرة التى أطلقها “المركزى”.

وأضاف أن مصرفه يدرس حالياً طلبات من فنادق فى أماكن سياحية أخرى، بحسب ضوابط المركزى، مضيفاً: “سنقف بجانب هذا القطاع ولن نتخل عنه”.

وقال إن البنك الأهلى لديه محفظة منتظمة لقطاع السياحة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وأخرى مماثلة لعملاء القطاع المتعثرين، متابعاً أن البنك لديه دراية واسعة باحتياجات هذه الفنادق، ومن المقرر تلبيتها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزى المصرى، الضوابط الأساسية لمبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى والفنادق العائمة، وتشمل الضوابط ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.

ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75 % من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.

قال مصدر فى بنك مصر، إن المصرف تلقى طلبات، لكنها قليلة من فنادق لإجراء تجديدات، ومن المقرر ضخ قروض لها خلال الفترة المقبلة، وأن الفنادق التى تقدمت بطلبات للبنك تقع فى مدينتى “الغردقة، وشرم الشيخ”.

وتوقع المصدر عودة السياحة لوضعها الطبيعى فى مصر، خلال العام المقبل، شرط استعادة الاستقرار الامنى فى البلاد مرة أخرى.

من جانبه أشاد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة الشركات سابقاً، ورئيس شركة تسنيم للسياحة، بالمبادرة، مؤكداً إنه خلال الـ4 أشهر الماضية استفاد أصحاب شركات النقل السياحى من المبادرة، لا سيما من استوفى الشروط اللازمة.

وأضاف أن برنامج المركزى مناسب، وساهم فى إعادة تشغيل بعض الشركات التى كانت معطلة خلال الفترة الماضية، متابعاً أن قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات تضرراً منذ أحداث ثورة 25 يناير.

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أطلق فى شهر مارس لعام 2013، مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة، وهى المبادرة التى أعلن أكثر من مرة عن مد العمل بها، إلى أن تنتهى فبراير 2018، وهى المبادرة التى تهدف لتأجيل استحقاقات البنوك للعاملين بهذا القطاع، ومنحهم قروض التجزئة، وترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

ويوجد 200 ألف غرفة فندقية بالسوق المحلية، و70 من أصل 250 فندقًا عائمًا، يصلح لاستقبال السائحين، و4500 أتوبيس سياحى، وفقد القطاع %50 منهم ليتبقى 2500 فقط، وفقاً لتصريحات مسئولى القطاع.