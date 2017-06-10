كيف استغلت قطر ليبيا لدعم الإرهابيين بسوريا؟

سكاي نيوز عربية
ونقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن خبراء أمنيين، أن تنظيم أحرار الشام حول انتفاضة سوريا ضد الأسد، انتفاضة “إسلامية”، حيث حارب جنبًا إلى جنب مع جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، خلال معركة حلب.
ونقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن خبراء أمنيين، أن تنظيم أحرار الشام حول انتفاضة سوريا ضد الأسد، انتفاضة “إسلامية”، حيث حارب جنبًا إلى جنب مع جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، خلال معركة حلب.
وفي إطار السيطرة المالية يقوم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الليبي طارق يوسف المقريف، بدور رئيسي في توزيع الأموال على الميليشيات حتى الآن، عبر شبكة “ترسيات” لشركات مرتبطة بقيادات الإرهاب والميليشيات، وجميعهم مدرجة أسماؤهم في القائمة التي أصدرتها ليبيا لتلحق بقائمة الدول الأربع بشأن الإرهاب المرتبط بقطر.
وفي إطار السيطرة المالية يقوم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الليبي طارق يوسف المقريف، بدور رئيسي في توزيع الأموال على الميليشيات حتى الآن، عبر شبكة “ترسيات” لشركات مرتبطة بقيادات الإرهاب والميليشيات، وجميعهم مدرجة أسماؤهم في القائمة التي أصدرتها ليبيا لتلحق بقائمة الدول الأربع بشأن الإرهاب المرتبط بقطر.