كيف اختتمت البورصات العربية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023؟

هيمن التباين على أداء البورصات العربية اليوم الأربعاء الموافق 20-12-2023، إذ تراجع أداء أسواق مصر السعودية وأبوظبي، وصعدت الكويت وقطر ودبي.

السوق المحلية

وأنهت البورصة المصرية تعاملات -أمس الأربعاء – على هبوط جماعي، وسط تداولات شبه صعيفة للأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بواقع 0.95% ووصل عند 24837.5 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم نحو 2.6 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 206 ورقة مالية صعد من بينهم أداء 53 واحدًا وتراجع 107 آخرين وظل الباقية بنحو 46 على استقرار سعري دون تغيرات .

السوق السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على هبوطمحدود بنسبة 0.09% ووصل 11702.9 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5.7 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت

فيما صعدت بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأربعاء، بنسبة بلغت 0.98% لمؤشرها الرئيسي، ووصلت 7503.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 54.4 مليون دينار كويتي، بحجم 194.8 مليون ورقة مالية .

سوق قطر

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.61% وأغلق عند 10204.5 نقطة، وبلغت قيمة التداول 720.3 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي52 واحدة، صعد أداء 36 وانخفض 11 آخرون، وظل 5 على ثبات دون تغير .

سوق دبي

وفي ذات السياق صعد أداء سوق دبي بنحو 0.41% وأغلق عند 4014 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 197.7 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 39 شركة، ارتفع أداء حوالي 18 وتراجع 14 آخرين وظل 7 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي

في حين تراجع أداء سوق أبو ظبي بنسبة 0.12% أيضًا ووصل 9482 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 1.2 مليار درهم إماراتي، بحجم 247.3 مليون ورقة مالية .