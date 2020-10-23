كيف إستثمرت مدينة الإنتاج الإعلامي 677 مليون جنيه في 6 سنوات

ضخت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي استثمارات بقيمة 677 مليون جنيه خلال الفترة من 30/9/2014 حتى 30/6/2020، اي خلال 6 سنوات تقريباً.

وقال أسامة هيكل وزير الاعلام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الانتاج الإعلامي أن المبالغ المذكورة تم استثمارها في تطوير المدينة.

ويشغل أسامة هيكل رئاسة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى منذ سبتمبر لعام 2014.

وأوضح “هيكل” – خلال عرضه لإنجازات المدينة خلال الفترة من 30/9/2014 حتى 30/6/2020 – أن الاستثمارات وزعت على عدد من الجوانب منها 20 مليون جنيه لإنشاء منظومة أمنية متكاملة من أحدث كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وموانع الاقتحام.

بالاضافة إلى 16 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية المتهالكة للمنطقة الترفيهية ماجيك لاند تمهيداً لاستغلالها، و20 مليون جنيه لشراء 6 كاميرات “اليكسا” و 2 بانثر هيدروليكى وأجهزة هندسية.

وقال “هيكل” ان استثمارات مدينة الانتاج شملت 8 ملايين جنيه لتحويل 2 مخزن إلى 2 ستوديو بمساحة 600 م2 لكل منها، كذلك 35 مليون جنيه لإحلال وتجديد منظومة النقل المتهالكة بالمدينة.

وتضمنت الاستثمارات مبلغ 35 مليون جنيه لتأمين الطاقة الكهربية للمدينة وزيادة قدرتها من 4 ميجا إلى 10 ميجا وتأمين الموزع الداخلي للمدينة.

كذلك 20 مليون جنيه لإنشاء مركز إحياء وترميم الأفلام الوثائقية والسينمائية القديمة وتحويلها من أفلام 35 مللى كانت على وشك التلف إلى نظام ديجيتال.

وشملت الاستثمارات الدخول في معركة قانونية وإدارية طويلة لتأكيد مشروعية مساهمة الهيئة الوطنية للإعلام بأرض المدينة كحصة عينية في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تم تقديرها وقت إنشاء المدينة بنسبة 43% من المشروع وإنهاء مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذا البند منذ إنشاء المدينة وهو الأمر الذي كان يهدد وجود الشركة بالكامل.

وقالت “هيكل” ان المدينة ضخت 110 ملايين جنية لمواجهة المخاطر الائتمانية والقانونية حيث كانت في نهاية 2014 حوالي 33 مليون جنيه وأصبحت 144 مليون جنيه في 30/6/2020.

وأوضح أن المدينة تعاقدت مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة السعودية لمنحها حق الانتفاع بمنطقة ماجيك لاند بنظام (B.O.T) باستثمارات تتجاوز 56 مليون دولار لمدة 30 عاما، وذلك بمقابل نقدي قدره 22.4 مليون جنيه سنويا يزداد بواقع 558 ألف جنيه سنوياً، بخلاف نسبة في إجمالي الربح لصالح المدينة سنوياً.

وتضمنت استثمارات مدينة الانتاج شراء واستئجار مركز للخدمات الإعلامية للوكالات والمحطات الأجنبية والعاملة في مصر على مساحة 8 طوابق كاملة فى ش النيل بالعجوزة، وتجهيزه هندسياً وفنياً بالكامل ويجري التوسع فيه مرحلياً.

وبلغت قيمة استثمارات المدينة مركز الخدمات الإعلامية حتى الآن 205 ملايين جنيه، وبلغت إيراداته في الفترة من 1/7/2019 حتى 30/60/2020 حوالي 11 مليون جنيه فى أول أعوام التشغيل.

كذلك إنشاء ستوديو 14ك باستثمارات 100 مليون جنيه وهو ستوديو اخبارى لصالح قناة الغد، ويعد أحدث استوديوهات الأخبار في العالم.

وتضمنت استثمارات المدينة الاستحواذ على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية “فندق موفنبيك المدينة” بمبلغ 217.5 مليون جنيه وقد كانت خطوة كبيرة تنهى قصة عقد غير عادل تم توقيعه منذ إنشاء الشركة في عام 2000 مقابل انتفاع 5 ملايين جنية فقط لمدة 45 عاماً، كان مقرراً انتهائها عام 2045.

كذلك شراء مقر للشركة بمنطقة جاردن سيتي بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنية، وتعديل الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة بدمج بعض القطاعات والإدارات تمشياً مع نظم الإدارة الحديثة.

وتعديل هيكل الأجور لعلاج التشوهات والعيوب التاريخية لجدول الأجور بما يحقق العدالة بين العاملين وقد أسفر ذلك عن زيادة رواتب العاملين بمقدار 2.5 مليون جنيه شهرياً (30 مليون سنوياً).

وشملت استثمارات المدينة إدخال الموظفين والعاملين بالمدينة ضمن منظومة علاج في أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية عبر شركة تأمين طبي متخصصة بواقع 12 مليون جنيه سنويا.

وإدراج مدينة الإنتاج الإعلامي كنقطة رئيسية على مستوى العالم لمنح تصاريح تصوير الأفلام السينمائية العالمية داخل مصر بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وارتفعت السيولة المالية للمدينة من 20 مليون جنيه في نهاية 2014 لتصبح 337 مليون جنيه في 30/6/2020 رغم ضخ أموال ضخمة في استثمارات جديدة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال النصف الأول من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 7.36 %.

وقالت الشركة في افصاح سابق للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 51.67 مليون جنيه خلال الستة أشهر مقابل 48.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 231.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 209.8 مليون جنيه بالنصف المماثل.