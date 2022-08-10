كيف أنهت أسهم صفقات «السيادي السعودي» حركتها في البورصة المصرية بجلسة الأربعاء؟

أنهت أسهم الشركات الأربع التي شهدت تنفيذ صفقات على أسهمها في البورصة المصرية من جانب صندوق الاستثمارات السعودي، حركتها بجلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين.

وصعد سهم شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنسبة 7.2% عند 10.10 جنيه، فيما صعد سهم “أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 1.4% عند 24.20 جنيه،

و”مصر لصناعات الكيماويات- موبكو” بنسبة 0.35% عند 105.56 جنيه، فيما تراجع سهم “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 3.5% عند 15.45 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية أعلنت، اليوم الأربعاء، تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة في أربع شركات مُدرجة بقيمة 25 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وجرى تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه،

بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم في أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه، وفقًا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه،

بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم في الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبًا.